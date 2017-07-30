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новость КНДР грозит США "решительными действиями" в ответ на санкции

30.07.2017
КНДР. Кадр Первого канала
КНДР. Кадр Первого канала
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В КНДР пригрозили США "решительными действиями" в ответ на новые санкции. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя МИД страны.

"Если Соединенные Штаты продолжат свои военные авантюры против нас и сверхинтенсивные происки по принятию санкций, мы ответим решительными действиями по восстановлению справедливости, как уже объявляли", - заявили в северокорейском дипломатическом ведомстве.

В воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и его союзники будут работать над тем, чтобы смысл новых санкций был правильно понят в КНДР, Иране и России.

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух. Позже в Белом Доме заверили, что президент Дональд Трамп подпишет закон.

В тот же день два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1 совершили полет над Корейским полуостровом в качестве демонстрации силы после ракетных испытаний Пхеньяна. В тихоокеанском командовании ВВС США подчеркнули, что Пентагон готов применить силу для защиты Южной Кореи.

В пятницу Северная Корея провела второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета была запущена в 23:41 по местному времени (17:41 мск) из провинции Чагандо на севере страны. Она находилась в полете около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны. Это было четырнадцатое ракетное испытание КНДР в году.

Эксперты полагают, что в зоне поражения новой ракеты, испытанной Пхеньяном, находится большая часть континентальной территории США, включая такие крупные города как Лос-Анджелес и Чикаго.

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30.07.2017
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