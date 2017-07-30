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Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом для демонстрации силы после ракетных испытаний в КНДР. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на тихоокеанское командование ВВС США.

Как сообщается, самолеты пролетели на небольшой высоте над авиабазой вблизи Сеула в сопровождении южнокорейских истребителей. Выполнив полет, бомбардировщики вернулись на авиабазу Андерсен на Гуаме.

В тихоокеанском командовании ВВС США заявили, что полет был ответом на запуски межконтинентальных баллистических ракет КНДР, проводившиеся в июле. По словам командующего военно-воздушными силами Пентагона в Тихом Океане, генерала Терренса О'Шоннеси, американские военные отвечают за безопасность Южной Кореи и в случае необходимости готовы в любой момент применить силу.

Агентство отмечает, что США не в первый раз проводят демонстрационные полеты над Кореей. В этом году бомбардировщики B-1 уже несколько раз появлялись над Корейским полуостровом после ракетных испытаний Пхеньяна и смерти американского студента Отто Уормбира в июне, вернувшегося на родину в коме после заключения в КНДР.

В пятницу Северная Корея провела второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета была запущена в 23:41 по местному времени (17:41 мск) из провинции Чагандо на севере страны. Она находилась в полете около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны. Это было четырнадцатое ракетное испытание КНДР в году.

Эксперты полагают, что в зоне поражения новой ракеты, испытанной Пхеньяном, находится большая часть континентальной территории США, включая такие крупные города как Лос-Анджелес и Чикаго.

В Госдепартаменте США возложили на Россию и Китай ответственность за эскалацию северокорейской угрозы. Американское дипломатическое ведомство призвало усилить санкции ООН против КНДР.

4 июля Пхеньян первый раз успешно испытал межконтинентальную баллистическую ракету. Запуск был произведен с авиабазы Banghyon недалеко от границы с Китаем. По данным Тихоокеанского командования США, за 37 минут ракета пролетела около 930 км и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Как считают американские эксперты, испытанная в начале июля ракета имела дальность полета около 6,7 тысяч километров и была способна достичь Аляски, но не западного побережья США.