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Россия и Китай несут особую ответственность за эскалацию северокорейской угрозы. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в связи с проведением в КНДР очередных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.

"Россия и Китай, будучи основной экономической поддержкой КНДР и ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, несут особую ответственность за эту усиливающуюся угрозу региональной и мировой стабильности", - отмечается в документе.

В Вашингтоне призвали мировое сообщество усилить санкции ООН против КНДР. "Все страны должны публично выступить против КНДР, соблюдая и усиливая санкции ООН, чтобы убедиться, что непрекращающееся стремление Пхеньяна разработать ядерное оружие и средства его доставки не останется без последствий", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе подчеркивают, что выступают за мирное решение проблем Корейского полуострова, но при этом готовы защищать своих союзников от северокорейской угрозы и не допустят того, чтобы в КНДР осталось ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведенное Пхеньяном испытание лишь еще больше изолирует КНДР и навредит ее экономике. Сам пуск Трамп охарактеризовал как "дерзкий и опасный". "Мы будем оборонять нашу страну, защищать наши сообщества и, в первую очередь, обеспечивать безопасность американцев", - написал Трамп в твиттере.

Американские военные перебросят в Южную Корею "стратегически важные системы вооружений", в том числе авианосцы и бомбардировщики стелс. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны. В ответ на северокорейское испытание МБР войска США и Южной Кореи уже провели совместное учение с запуском ракет.

Между тем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у КНДР есть возможность наносить удары по материковой части США. Он выразил "большую радость" по случаю успешного пуска. "Наш лидер отметил, что материковая часть США теперь в пределах нашей досягаемости", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

МИД КНР осудил запуск северокорейской МБР и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН. "В то же время Китай выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны будут проявлять осторожность и избегать эскалации напряжения, а также объединят усилия для сохранения мира и стабильности на полуострове", - отмечается в заявлении китайского МИДа.

В пятницу Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета была запущена в 23:41 по местному времени (17:41 мск) из провинции Чагандо на севере страны. Она находилась в полете около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии, пролетев около тысячи километров.

Это уже четырнадцатое испытание, проведенное Северной Кореей в этом году и второе испытание двуступенчатой МБР.

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил, что на территории страны будут размещены еще три дополнительные установки американской системы ПРО THAAD. Он также призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также ужесточить санкции в отношении КНДР.