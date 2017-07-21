Реклама

Американские власти собираются запретить своим туристам посещать КНДР. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на представителей двух туристических компаний, организующих поездки в Северную Корею.

Информацию о готовящемся запрете подтвердили в компаниях Koryo Tours и Young Pioneer Tours. Услугами последней пользовался американский студент Отто Уормбир, вернувшийся в США в коме после 17 месяцев заключения в КНДР и вскоре скончавшийся.

О запрете поездок туркомпании проинформировало шведское посольство, представляющее в Северной Корее американские интересы.

Как сообщается, о запрете официально объявят 27 июля. Американским гражданам, находящимся в КНДР в качестве туристов или с гуманитарными миссиями, дадут 30 дней с этой даты, чтобы покинуть страну. Когда этот срок пройдет, паспорт любого гражданина США, посетившего КНДР, будет признаваться недействительным.

25 декабря 2015 года Уормбир приехал в составе туристической группы в КНДР из Пекина. Как утверждают северокорейские власти, ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Уормбира задержали и обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". 16 марта суд в Пхеньяне приговорил его к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. На суде американец признал свою вину. Была опубликована видеозапись процесса, где Уормбир, рыдая, заявляет, что стал "жертвой враждебной политики США в отношении КНДР" и "совершил самую серьезную ошибку в своей жизни".

13 июня стало известно, что власти КНДР освободили Уормбира. На родину он вернулся в коме. Северокорейская сторона проинформировала родителей студента, что в марте прошлого года у него якобы диагностировали ботулизм и после приема снотворного Уормбир впал в кому.

20 июня родственники студента сообщили о его смерти. Президент США Дональд Трамп в связи с этим осудил "жестокость северокорейского режима".

Начиная с 2009 года в Северной Корее по обвинениям в различных преступлениях, в том числе против государства, были задержаны свыше 10 граждан США. Их судьба становилась предметом торга с Вашингтоном.

Последний такой случай произошел в мае. 6 мая спецслужбы КНДР задержали американского гражданина Ким Хак Сона по закону о "приостановке враждебных действий против страны" Ким Хак Сон работал в Пхеньянском университете науки и технологий. Предыдущий задержанный американец корейского происхождения, 60-летний Ким Сан Док, которого власти КНДР лишили свободы в апреле, был сотрудником того же университета.