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Истребители Воздушных сил самообороны Японии во вторник вылетали на перехват трех российских бомбардировщиков Ту-95. Об этом говорится в распространенном заявлении штаба японских сил самообороны, сообщает Интерфакс.

По сообщению японского генштаба, российские бомбардировщики облетели территорию Японии по почти всему периметру ее территориальных вод, после чего вернулись на базу. Нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было, отмечают японские военные.

Подобные облеты японской территории российские ВВС совершают регулярно.

В декабре состоялся визит Владимира Путина в Японию. Российский президент и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможность подписания мирного договора между двумя странами. По словам Путина, он и Абэ обсудили также экономическое сотрудничество и договорились активизировать проработку проекта газопровода "Сахалин-Хоккайдо".

"Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в Токио.

При этом Путин призвал "прекратить исторический пинг-понг" в обсуждении судьбы островов Курильской гряды. "На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чем все дело", - заявил российский президент.

По его словам, решение территориальной проблемы и заключение мирного договора не может быть достигнуто в одночасье. "Было бы наивно полагать, что мы сможем его (территориальный спор. - Ред.) в одночасье урегулировать, но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо", - сказал российский лидер, назвав отсутствие мирного договора между Москвой и Токио "анахронизмом прошлого".