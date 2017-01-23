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Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев в своем особом мнении назвал недопустимым запрос Министерства юстиции о возможности не исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу акционеров ЮКОСа. Текст особого мнения опубликован на сайте суда.

"Полагаю, что Минюсту не следует искать легких путей разрешения вопроса посредством обращения в Конституционный суд, а необходимо продолжить диалог с межгосударственным органом - комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции (о правах человека. - Ред.)", - говорится в тексте.

По мнению Ярославцева, Минюст нашел "упрощенный" выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный суд".

"Такое обращение не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нарушении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 2005 года", - подчеркнул Ярославцев. Тогда КС признал положения статьи 113 Налогового кодекса не противоречащими Конституции.

"Полагаю, что запрос Министерства юстиции не является допустимым, и производство по делу подлежит прекращению", - заявил Ярославцев.

19 января КС Конституционный суд признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ о выплате более 1,8 миллиарда евро компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Как пояснил председатель КС Валерий Зорькин, постановление ЕСПЧ "нарушает положение Конституции". "Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", - добавил Зорькин.

Председатель КС также отметил, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов имела праворазрушающий эффект. "Мажоритарные акционеры ЮКОСа являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании", - сказал Зорькин.

Он отметил, что "даже если акционеры не принимали непосредственное участие в выстраивании незаконных схем, приведших к негативным последствиям для компании, получали дивиденды в том числе за счет средств, подлежащих при честном налогообложении уплате в бюджет".

В постановлении суда говорится, что Россия на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании ЮКОС, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, "за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа". Зорькин отметил, что средства для этого не могут быть взяты из бюджета.

31 июля 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. 16 декабря 2014-го коллегия из пяти судей ЕСПЧ отказалась передать в Большую палату суда ходатайство России о пересмотре этого решения.

14 июля 2015 года КС заявил, что Россия в порядке исключения может отступить, от исполнения обязательств, возлагаемых на нее решениями ЕСПЧ, "если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов".