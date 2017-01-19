О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/yukos/m.258126.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/yukos/m.258126.html
Также: ЮКОС, Россия, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Валерий Зорькин

новость КС признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

19.01.2017
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Реклама

Конституционный суд признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека о выплате более 1,8 миллиарда евро компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Как передает Интерфакс, об этом заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Он пояснил, что постановление ЕСПЧ "нарушает положение Конституции", - отметил он. "Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", - добавил Зорькин.

"В силу положений Конституции и основанных на них правовых позиций Конституционного суда, постановление ЕСПЧ не может быть исполнено в части возлагаемых на нее мер индивидуального и общего характера и в части присужденной компенсации, если толкование Конвенции по правам человека, на котором основано такое постановление, нарушает соответствующие положения Конституции России, относящиеся к правам и свободам человека и гражданина, а также к основам конституционного строя", - сказал Зорькин, оглашая решение.

Как дополняет ТАСС, председатель КС также отметил, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов имела праворазрушающий эффект. "Мажоритарные акционеры ЮКОСа являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании", - сказал Зорькин.

Он отметил, что "даже если акционеры не принимали непосредственное участие в выстраивании незаконных схем, приведших к негативным последствиям для компании, получали дивиденды в том числе за счет средств, подлежащих при честном налогообложении уплате в бюджет".

В постановлении суда говорится, что Россия на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании ЮКОС, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, "за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа". Зорькин отметил, что средства для этого не могут быть взяты из бюджета.

В середине октября 2016 года Минюст обратился в КС с запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа. "Минюст России считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

31 июля 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. 16 декабря 2014-го коллегия из пяти судей ЕСПЧ отказалась передать в Большую палату суда ходатайство России о пересмотре этого решения.

В марте 2015 года Комитет министров Совета Европы заявил, что к 15 июня российское правительство должно выработать комплексный план исполнения решения ЕСПЧ. Однако 15 июня 2015-го глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Россия не обязана выполнять эти рекомендации, поскольку процедуры принудительного исполнения решений ЕСПЧ не предусмотрено. Рекомендации Комитета министров Совета Европы Россия будет "лишь принимать к сведению", добавил чиновник.

14 июля 2015 года КС заявил, что Россия в порядке исключения может отступить, от исполнения обязательств, возлагаемых на нее решениями ЕСПЧ, "если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов".

28 июля 2014-го Третейский суд в Гааге вынес решение по другому иску бывших акционеров ЮКОСа. Он обязал Россию выплатить истцам - фирмам Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum - компенсацию в сумме 50 миллиардов долларов.

Однако 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Он указал, что рассмотрение исков подобного рода не входило в компетенцию арбитража.

18 июля 2016 года бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали апрельское решение. Тим Осборн - глава фирмы GML, представляющей интересы истцов, - выразил уверенность, что "апелляция будет успешной".

Комментарии 26 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.01.2017

новость Новости по теме
15.12.2016 Полпред Путина: Выплаты по делу ЮКОСа отразятся на финансовом благополучии россиян →
13.10.2016 Минфин заложил в бюджет 600 миллионов рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ →
12.10.2016 Минюст запросил КС о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа →
21.09.2016 Минюст ищет способы отказа в выплатах бывшим акционерам ЮКОСа →
17.08.2016 Интерпол исключил из своей базы совладельца ЮКОСа Невзлина →
26.07.2016 Акционеры ЮКОСа отказались от притязаний на русский центр в Париже →
18.07.2016 Бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали отмену выплаты 50-миллиардной компенсации →
02.05.2016 Акционеры ЮКОСа не смогли остановить постройку русского центра в Париже →
20.04.2016 Гаагский суд отменил решение о выплатах акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов →
13.04.2016 Бывшие акционеры ЮКОСа добиваются ареста российского имущества в Индии →
12.04.2016 Суд во Франции снял арест с причитающихся "Роскосмосу" средств →
11.04.2016 Во Франции по иску ЮКОСа арестовали активы "Роскосмоса" и "Космической связи" →
22.02.2016 Иск ЮКОСа: во Франции арестованы российские активы на 1 миллиард евро →
15.02.2016 Испанские фонды обжаловали решение шведского суда по делу ЮКОСа →
02.02.2016 Конституционный суд получил первый запрос на неисполнение решения ЕСПЧ →
28.01.2016 Шведский суд вынес решение в пользу России по делу ЮКОСа →
Фото и Видео
15993
Play
Ходорковский о Путине, Навальном и национализме
15962
Play
Михаил Ходорковский: первое видео на свободе
14026
Play
"Заложник". Владимир Переверзин
13815
Play own
Дело Пичугина в Верховном суде
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость В Испании задержали "русского хакера"
Аэропорт Барселоны. Фото: barcelona-home.com
новость Ассанж не вернется в США
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
статья Бывшев против Бродского
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мясо - вредно
383
статья Америка, верни бабки!
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Предатель Милюков
383
новость Хакерские атаки на НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
новость RT заблокировали в Фейсбуке
Russia Today в эфире
в блоге Хирургическое помешательство
383
новость Споры вокруг Исаакия
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Доказательство против Януковича
Виктор Янукович и Владимир Путин у мемориала защитникам Севастополя, июль 2013. Фото: kremlin.ru
новость Больных детей лишают семьи
Светлана Дель с детьми. Фото с ФБ-страницы "Команды 29"
новость Татария: языковой вопрос
Демонстрация сторонников ВТОЦ. Фото: tatar-centr.blogspot.ru
новость Байден о российской угрозе
Джо Байден. Фото: whitehouse.gov
новость Панфилов: Мои права нарушили
Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру
в блоге Россия, наука и Запад
383
новость Матвиенко об "антисиротском" законе
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
новость Путин о компромате на Трампа
Владимир Путин. Кадр "Первого канала"
новость Совместные бомбежки с Турцией
Турецкий удар по деревне Суфлания под Эль-Бабом, 11.01.2017. Кадр видео с youtube-канала Turkish Armed Forsess
новость Приговор за "Ансамбль Христа Спасителя"
Вокалист "Ансамбля Христа Спасителя" Старуха Изергиль (Александр Константинов). Фото: vk.com/ahsimsz