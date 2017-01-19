Реклама

Конституционный суд признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека о выплате более 1,8 миллиарда евро компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Как передает Интерфакс, об этом заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Он пояснил, что постановление ЕСПЧ "нарушает положение Конституции", - отметил он. "Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", - добавил Зорькин.

"В силу положений Конституции и основанных на них правовых позиций Конституционного суда, постановление ЕСПЧ не может быть исполнено в части возлагаемых на нее мер индивидуального и общего характера и в части присужденной компенсации, если толкование Конвенции по правам человека, на котором основано такое постановление, нарушает соответствующие положения Конституции России, относящиеся к правам и свободам человека и гражданина, а также к основам конституционного строя", - сказал Зорькин, оглашая решение.

Как дополняет ТАСС, председатель КС также отметил, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов имела праворазрушающий эффект. "Мажоритарные акционеры ЮКОСа являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании", - сказал Зорькин.

Он отметил, что "даже если акционеры не принимали непосредственное участие в выстраивании незаконных схем, приведших к негативным последствиям для компании, получали дивиденды в том числе за счет средств, подлежащих при честном налогообложении уплате в бюджет".

В постановлении суда говорится, что Россия на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании ЮКОС, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, "за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа". Зорькин отметил, что средства для этого не могут быть взяты из бюджета.

В середине октября 2016 года Минюст обратился в КС с запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа. "Минюст России считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

31 июля 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. 16 декабря 2014-го коллегия из пяти судей ЕСПЧ отказалась передать в Большую палату суда ходатайство России о пересмотре этого решения.

В марте 2015 года Комитет министров Совета Европы заявил, что к 15 июня российское правительство должно выработать комплексный план исполнения решения ЕСПЧ. Однако 15 июня 2015-го глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Россия не обязана выполнять эти рекомендации, поскольку процедуры принудительного исполнения решений ЕСПЧ не предусмотрено. Рекомендации Комитета министров Совета Европы Россия будет "лишь принимать к сведению", добавил чиновник.

14 июля 2015 года КС заявил, что Россия в порядке исключения может отступить, от исполнения обязательств, возлагаемых на нее решениями ЕСПЧ, "если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов".

28 июля 2014-го Третейский суд в Гааге вынес решение по другому иску бывших акционеров ЮКОСа. Он обязал Россию выплатить истцам - фирмам Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum - компенсацию в сумме 50 миллиардов долларов.

Однако 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Он указал, что рассмотрение исков подобного рода не входило в компетенцию арбитража.

18 июля 2016 года бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали апрельское решение. Тим Осборн - глава фирмы GML, представляющей интересы истцов, - выразил уверенность, что "апелляция будет успешной".