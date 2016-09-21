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Министерство юстиции прорабатывает возможность обращения в Конституционный суд по вопросу о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа по решению ЕСПЧ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время Минюстом России совместно с компетентными государственными органами изучаются различные варианты дальнейших действий по защите национальных интересов в связи с принятием Европейским судом по правам человека в 2014 году дополнительного постановления по жалобе ОАО "НК ЮКОС" против России", - сообщили в пресс-службе.

31 июля 2014 года Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. 16 декабря коллегия из пяти судей ЕСПЧ отказалась передать в Большую палату суда ходатайство России о пересмотре этого решения.

В марте 2015 года Комитет министров Совета Европы заявил, что к 15 июня российское правительство должно выработать комплексный план реализации решения ЕСПЧ по иску акционеров ЮКОСа. План российского правительства должен содержать обязательный для страны график платежей. Комитета министров Совета Европы призвал российские власти "предпринять все возможные шаги по соблюдению графика", а также сотрудничать с Секретариатом организации по выработке плана, в том числе сообщать о прогрессе в его реализации.

15 июня 2015 года глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Россия не обязана выполнять рекомендации Комитета министров Совета Европы по выплате компенсаций экс-акционерам ЮКОСа, поскольку процедуры принудительного исполнения решений ЕСПЧ не предусмотрено. Так он прокомментировал заявление КМСЕ о том, что Россия не предоставила план действий по выплате компенсаций. По словам министра, эти рекомендации Россия будет "лишь принимать к сведению".

14 июля 2015 года Конституционный суд заявил, что Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на нее решениями ЕСПЧ обязательств, "если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов". При этом КС подтвердил, что Россия остается в юрисдикции ЕСПЧ. "Каждый вправе обращаться в международные суды за защитой своих прав, а РФ готова исполнять ратифицированные международные договоры", - говорится в постановлении.

28 июля 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров НК "ЮКОС" Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

20 апреля Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

18 июля бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали апрельское решение Гаагского окружного суда, отменившую 50-миллиардную компенсацию со стороны России. "Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа", - заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн. Он уверен, что "апелляция будет успешной".