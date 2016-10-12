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Также: ЮКОС, Россия, Правительство, Право, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Минюст запросил КС о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

12.10.2016
Логотип "ЮКОСа"
Логотип "ЮКОСа"
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Минюст обратился в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрос подготовлен на основании вывода Минюста о невозможности исполнить решение ЕСПЧ, а также заключений Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

"Минюст России считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации", - говорится в сообщении.

О намерении обратиться в КС с таким запросом ведомство сообщало еще 21 сентября

31 июля 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. 16 декабря 2014-го коллегия из пяти судей ЕСПЧ отказалась передать в Большую палату суда ходатайство России о пересмотре этого решения.

В марте 2015 года Комитет министров Совета Европы заявил, что к 15 июня российское правительство должно выработать комплексный план исполнения решения ЕСПЧ. Однако 15 июня 2015-го глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Россия не обязана выполнять эти рекомендации, поскольку процедуры принудительного исполнения решений ЕСПЧ не предусмотрено. Рекомендации Комитета министров Совета Европы Россия будет "лишь принимать к сведению", добавил чиновник.

14 июля 2015 года КС заявил, что Россия в порядке исключения может отступить, от исполнения обязательств, возлагаемых на нее решениями ЕСПЧ, "если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов".

28 июля 2014-го Третейский суд в Гааге вынес решение по другому иску бывших акционеров ЮКОСа. Он обязал Россию выплатить истцам - фирмам Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum - компенсацию в сумме 50 миллиардов долларов.

Однако 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Он указал, что рассмотрение исков подобного рода не входило в компетенцию арбитража.

18 июля бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали апрельское решение. Тим Осборн - глава фирмы GML, представляющей интересы истцов, - выразил уверенность, что "апелляция будет успешной".

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12.10.2016

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