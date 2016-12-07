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Также: ЮКОС, Европа, Россия, Право, Мир, Политика, Общество | Персоны: Михаил Ходорковский

новость Переход наличности

Суд в Ирландии снял арест со счетов Ходорковского
07.12.2016
Михаил Ходорковский. Фото из личного твиттера
Михаил Ходорковский. Фото из личного твиттера
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Окружной суд Дублина по просьбе Михаила Ходорковского отменил арест 100 миллионов евро на его счете, замороженном пять лет назад по требованию России в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает сам экс-глава ЮКОСа.

"Огорчу трольчатник: ирландский суд поддержал мою просьбу разморозить счет, "висевший" с 2011 года. Вранье про "отмывание" осталось враньем", - написал Ходорковский.

Российская сторона крайне удивлена решением суда, "так как не была уведомлена надлежащим образом об обращении Ходорковского с заявлением в суд о разморозке активов". Об этом заявил глава представляющего интересы России в спорах с экс-акционерами ЮКОСа Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

"В этой связи она не имела возможности участвовать в разбирательстве и предоставить необходимые доказательства о незаконном происхождении этих средств. Направленное Россией в 2012 году обращение в министерство юстиции Ирландии об оказании правовой помощи по данному вопросу осталось без ответа. Ирландский суд также не предложил России представить какую-либо информацию о происхождении указанных средств", - сказал Кондаков.

В августе 2006 года из возбужденного в 2003 году дела "ЮКОСа" было выделено новое уголовное дело по статье 174.1 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, совершенная организованной группой), а также статье 160 (присвоение вверенного имущества). Основными фигурантами дела были бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, проживающие за рубежом, в том числе бывший финансовый директор компании Брюс Мизамор и экс-президент ОАО "ЮКОС" Стивен Тиди.

Сам экс-глава ЮКОСа фигурировал в деле как вероятный подозреваемый. Представители Ходорковского утверждали, что деньги, хранящиеся в Ирландии, - это дивиденды ЮКОСа и доходы от операций с акциями.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
07.12.2016

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