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Также: ЮКОС, Право, Партии, Россия, Общество, Политика | Персоны: Михаил Ходорковский

новость Чиновник СКП, занимавшийся делом ЮКОСа, стал экспертом "Открытой России"

29.11.2016
Эмблема "Открытой России"
Эмблема "Открытой России"
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Бывший начальник отдела международно-правового сотрудничества Следственного комитета при прокуратуре Игорь Степанов, занимавшийся в числе прочего делом ЮКОСа, стал экспертом "Открытой России". Об этом сообщают "Ведомости".

Инициатива сотрудничества исходила от самого Степанова. Ранее "Открытая Россия" пригласила юристов к работе над проектами новых законов. Как рассказал "Ведомостям" исполнительный директор ОР Тимур Валеев, у Степанова есть идеи относительно изменений в Конституцию и иные законы, поэтому он сможет присоединиться к экспертам, которые уже занимаются этими вопросами.

Кроме того, бывший чиновник СКП будет проверять законы и подзаконные акты на предмет соответствия друг другу.

Наряду с этим ему поручено вести расследования, результаты которых будут публиковаться на сайте организации.

Сам Степанов рассказал, что в СКП готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам, в частности по первому делу ЮКОСа. По его словам, тогда он не думал, является ли это дело политическим. Относительно второго дела ЮКОСа бывший чиновник заметил, что в нем есть "моменты, которые можно было использовать для обжалования".

В 2010 году Степанов подал в Верховный суд жалобу на указ президента Дмитрия Медведева о выделении СКП из состава Генпрокуратуры в особое ведомство - СКР, - однако жалоба была отклонена. Годом позже чиновник приостановил службу и избрался депутатом одного из муниципальных собраний Калужской области - какого именно, в публикации не уточняется. В нынешнем году срок полномочий Степанова истек, а на работу в СКР чиновник не пошел.

Свою идею сотрудничать с "Открытой Россией" Степанов пояснил так: "Мне все равно, как относятся к Ходорковскому российские власти и как он относится к ним. Есть проблемы, стоящие перед страной. Считаю, что через несколько лет она развалится, если не исправить ситуацию".

При этом бывший чиновник заверил, что вступать в движение Ходорковского не намерен.

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29.11.2016

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