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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Капров наложил арест на московское имущество проживающего а США бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева, сообщает Интерфакс. Он обвиняется в соучастии в хищении нефти и отмывании выручки, а также в хищении акций.

"Было удовлетворено ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер на 1/3 долю квартиры в Москве, принадлежащей Ивлеву", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В опубликованном Ивлевым постановлении суда говорится, что дело в отношении Ивлева было выделено в отдельное производство. 16 августа срок предварительного следствия был продлен до 185 месяцев, то есть до 2 декабря 2016 года.

В декабре 2005 года Басманный суд выдал санкцию на арест Ивлева. Прокуратура предъявила ему заочные обвинения в хищении и отмывании в составе организованной группы почти 14 миллиардов долларов. Следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Михаил Туманов 16 ноября 12005 года объявил Ивлева в федеральный розыск, а на следующий день - в международный розыск. После этого обратился за санкцией на его заочный арест.

Весной 2012 года ряд зарубежных СМИ сообщил, что семейный траст первого вице-премьера Игоря Шувалова имел доход от сделок с крупнейшими бизнесменами России в то время, когда вице-премьер регулировал деятельность промышленного сектора. Эти публикации Шувалов назвал "интерпретацией фактов в интересах определенных лиц". Он заявил, что в качестве чиновника и бизнесмена никогда не допускал конфликта интересов.

Управляющий партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Артем Дымской тогда заявил, что Ивлев выступил инициатором информационной атаки на Шувалова. В ответ Ивлев заявил, что даже если допустить, что информация предоставлена им, "то и в этом случае нет нарушения адвокатской тайны", так как Шувалов не был его доверителем.

"Думаю, никто, включая Игоря Шувалова, не будет спорить относительно существования значительных препятствий для осуществления правосудия в сегодняшней России, в особенности, по делам о коррупции в высших эшелонах власти. Надеюсь, что публичное обсуждение средствами массовой информации источников доходов высокопоставленного государственного служащего, первого вице-премьера страны, окажет содействие укреплению законности и правопорядка в России", - говорилось в заявлении Ивлева.

В марте 2013 года Басманный суд Москвы во второй раз санкционировал заочный арест Ивлева. Мотивируя необходимость ареста, следователь заявил, что Ивлев препятствует следствию, а один из свидетелей опознал его "как лицо, которое давало указания, что делать с акциями и какие меры принять, чтобы избежать уголовной ответственности".