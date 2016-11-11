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Также: ЮКОС, Россия, Правительство, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Валерий Зорькин

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КС принял к рассмотрению запрос Минюста об исполнении решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа
11.11.2016
Бывшая штаб-квартира ЮКОСа. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Бывшая штаб-квартира ЮКОСа. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Конституционный суд принял к рассмотрению запрос Министерства юстиции о возможности исполнения решения Европейского суда по правам человека о выплате экс-акционерам ЮКОСа компенсации в сумме 1,86 миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте суда

Докладчиком по делу назначена Людмила Жаркова. Заседание КС состоится 15 декабря 2016 года. Председательствовать на нем будет глава КС Валерий Зорькин.

12 октября Минюст обратился в КС с запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа. Документ был подготовлен на основании вывода Минюста о невозможности исполнить решение ЕСПЧ, а также заключений Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

"Минюст России считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации", - говорится в сообщении.

О намерении обратиться в КС с таким запросом ведомство сообщало еще 21 сентября

31 июля 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. 16 декабря 2014-го коллегия из пяти судей ЕСПЧ отказалась передать в Большую палату суда ходатайство России о пересмотре этого решения.

В марте 2015 года Комитет министров Совета Европы заявил, что к 15 июня российское правительство должно выработать комплексный план исполнения решения ЕСПЧ. Однако 15 июня 2015-го глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Россия не обязана выполнять эти рекомендации, поскольку процедуры принудительного исполнения решений ЕСПЧ не предусмотрено. Рекомендации Комитета министров Совета Европы Россия будет "лишь принимать к сведению", добавил чиновник.

14 июля 2015 года КС заявил, что Россия в порядке исключения может отступить, от исполнения обязательств, возлагаемых на нее решениями ЕСПЧ, "если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов".

28 июля 2014-го Третейский суд в Гааге вынес решение по другому иску бывших акционеров ЮКОСа. Он обязал Россию выплатить истцам - фирмам Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum - компенсацию в сумме 50 миллиардов долларов.

Однако 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Он указал, что рассмотрение исков подобного рода не входило в компетенцию арбитража.

18 июля бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали апрельское решение. Тим Осборн - глава фирмы GML, представляющей интересы истцов, - выразил уверенность, что "апелляция будет успешной".

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11.11.2016

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