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Также: Право, Мир, Россия, ЮКОС, Общество, Политика | Персоны: Михаил Ходорковский

новость Интерпол повторно рассмотрит вопрос об объявлении Ходорковского в розыск

29.10.2016
Михаил Ходорковский. Кадр трансляции
Михаил Ходорковский. Кадр трансляции
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Интерпол повторно рассмотрит вопрос об объявлении в международный розыск экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Об этом сообщает Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

"Интерпол получил из Москвы все запрошенные материалы по этому делу с тем, чтобы определиться, есть ли основания для объявления экс-главы ЮКОСа в международный розыск", - рассказал источник. По словам источника, международная полицейская организация намерена вернуться к этой теме по настоянию российской стороны в ходе предстоящего заседания, намеченного на середину ноября в Индонезии.

11 декабря 2015 года СКР заочно обвинил Ходорковского в организации убийства Петухова, а также двух покушениях на убийство бизнесмена Евгения Рыбина. 23 декабря экс-главу ЮКОСа заочно арестовали.

11 февраля 2016-го официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что Ходорковский по делу об убийстве Петухова объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако на другой день генеральный секретариат международной организации отклонил запрос как не соответствующий ее правилам.

12 февраля Интерпол отклонил запрос. "Генеральный секретариат Интерпола установил, что он не соответствует правилам организации. В связи с этим НЦБ в Москве было уведомлено, что каналы Интерпола не могут быть задействованы для международного полицейского сотрудничества по этому делу", - заявили в штаб-квартире международной организации.

В конце марта Генпрокуратура заявляла о передаче в Интерпол неких дополнительных материалов в отношении Ходорковского.

25 апреля некий "знакомый с ситуацией" источник Интерфакса заявил, что решение организации об отказе объявить экс-главы ЮКОСа в международный розыск после получения дополнительных сведений могут пересмотреть. Пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен предостерегла от того, чтобы доверять заявлениям СМИ. "Не знаю я этих источников, - заметила она. - Все выглядит как очередная утка и вброс Следственного комитета".

В ответ в Интерполе заявили, что не запрашивали у Москвы дополнительных материалов. "​В статусе дела не происходило никаких изменений с того времени, как запрос об объявлении Ходорковского в розыск, выпущенный Россией, был признан не соответствующим правилам организации", - говорилось в ответе штаб-квартиры международной полицейской организации на запрос РБК.

В мае российские правоохранительные органы направили в Интерпол новый пакет документов в отношении Ходорковского по обвинению его в причастности к убийству мэра Нефтеюганска. "По договоренности с генеральным секретариатом Интерпола в Лион переправлены материалы следствия по этому резонансному делу", - сказал источник Интерфакса. - Скорее всего, полученных документов будет достаточно для нового рассмотрения вопроса об ордере на международный розыск экс-главы ЮКОСа".

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29.10.2016
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Илья Мильштейн

Интерполезная технология

Илья Мильштейн, 18.05.2016

Если дело выгорит и сотрудники Интерпола, отказавшись от прежней практики немедленного посылания в пешее эротическое путешествие, согласятся хотя бы ненадолго придержать у себя обвинительные тексты, тогда любой Киселев-Соловьев сможет возвысить свой гневный голос против "убийцы" и его "подручных". Тогда в борьбе с несогласными у кремлевских пропагандистов появится еще один довод.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Растущие запросы

Илья Мильштейн, 18.02.2016

Выписывая ордера, осуждая заочно, отправляя в виртуальные СИЗО, сочиняя запросы и подавая жалобы, правоохранительная система входит в режим какой-то окончательной самодискредитации, и это особенно заметно, когда она преследует людей, находящихся за границами Большой Зоны. На Западе это прямо бросается в глаза.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Те же грабили

Илья Мильштейн, 23.12.2015

Вы, дескать, гр-н Ходорковский, взыскиваете с нас казенные миллиарды, а мы ограбим ваших сотрудников. Мы сделаем вам больно. И хотя всем известно, что экс-глава ЮКОСа не имеет ни малейшего отношения к акционерам бывшей своей компании, отсудившим у РФ деньги в Гааге, Путину с Бастрыкиным на это наплевать.

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