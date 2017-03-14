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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к Налоговому кодексу, которые позволят попавшим под санкции россиянам не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях. Об этом сообщает "Коммерсант".

Точный текст поправок станет известен только при внесении их на второе чтение. По данным издания, суть их сводится к тому, что находящиеся под санкциями физлица-налоговые резиденты других стран могут отказаться от российского налогового резидентства. Для этого надо подать в ФНС заявление, приложив к нему документ о налоговом резидентстве в другой юрисдикции.

Это не дает существенных преимуществ при уплате налогов. Однако нерезиденты не обязаны сообщать в ФНС о принадлежащих им офшорных трастах и других иностранных компаниях. Полученные российскими ведомствами данные могли бы быть потом переданы за рубеж по программе автоматического обмена налоговой информацией, которая заработает с 2018 года.

Поправки внес глава думского комитета по бюджету и налогам единорос Андрей Макаров. В Минфине заявили, что не имеют отношения к депутатской инициативе, но не возражают против нее.

В чьих конкретно интересах принимаются поправки, неизвестно. Во всяком случае, они относятся к весьма ограниченному кругу лиц. Значительную часть санкционных списков составляют военные, чиновники и сотрудники спецслужб. По закону они не имеют права владеть иностранными компаниями и тем более быть иностранными налоговыми резидентами.

Персональные санкции были введены Евросоюзом 17 марта 2014 года, на другой день после "референдума" об аннексии Крыма Россией. Аналогичные меры были приняты и в США. После начала российской агрессии на востоке Украины санкционный список неоднократно расширялся. Санкции продлеваются каждые полгода. Сейчас в санкционном списке 150 персоналий. Фигурантам запрещен въезд в государства Евросоюза, а их активы в этих странах заморожены.

В санкционные списки ЕС и США входят и люди из ближайшего окружения Владимира Путина, в частности Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберг. Власти западных стран неоднократно уличали их в попытках обхода санкций.