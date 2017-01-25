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Также: США, Россия, Право, Криминал, Мир, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Герман Греф

новость В США против Сбербанка и Грефа подан иск о рейдерском захвате

25.01.2017
Герман Греф. Фото: pnp.ru
Герман Греф. Фото: pnp.ru
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Сбербанк и его глава Герман Греф стали ответчиками по делу о рейдерском захвате. Как пишут "Ведомости", иск в суд Южного округа Нью-Йорка подала зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management.

Иск с требованиями возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня, "Павловскгранитом", был подан 22 ноября. Также ответчиками стали "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков и еще несколько юридических и физических лиц.

До конца 2009 года крупнейшим владельцем "Павловскгранита" был Сергей Пойманов. Предприятие кредитовалось в Сбербанке и не сумело погасить долги. Пойманов лишился своей собственности, после чего неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. В итоге права требования он переуступил PPF Management.

В иске утверждается, что ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата "Павловскгранита". В 2008 году Сбербанк выдал кредит на 5,1 миллиарда рублей Пойманову на покупку им доли партнера. Тогда "Павловскгранит" был оценен в 13,4 миллиарда рублей, оценку Сбербанк заказывал у "НЭО Центра". Пойманов также дал личное поручительство.

В июле 2009 года компания Пойманова не смогла обслуживать долг. А в ноябре Сбербанк хотел рефинансировать его по ставке 14,9 процента годовых. При этом условием сделки была продажа 51 процента "Павловскгранита" "Сбербанк капиталу" за 1 миллион рублей. Пойманов получал опцион на выкуп этого пакета за 350 миллионов рублей. Он на эти условия не согласился и в марте 2010 года Сбербанк потребовал погашения оставшейся суммы долга - 4,5 миллиарда рублей.

В начале 2010 года Жуков предложил Пойманову объединить активы с ННК. Пойманов от сделки отказался, а Сбербанк передал все права требования задолженности в "Сбербанк капитал"». Последний продал доли в "Павловскграните" с молотка.

Как утверждается в иске, покупатели были аффилированы с ННК Жукова. PPF считает, что это была спланированная рейдерская атака. Истец утверждает, что документы о продаже акций офшорам Жукова появились раньше, чем состоялись сами аукционы.

В иске указывается, что с мая 2010 года в отношении Пойманова была организована "кампания травли и запугивания", а также возбуждено несколько административных и уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве "Павловскгранита". Первое слушание по иску состоится 20 апреля.

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25.01.2017

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