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Также: Россия, Экономика, Мир, Политика | Персоны: Геннадий Тимченко

новость "Новая газета": Тимченко передал акции "Согаза" своей дочери

11.11.2016
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
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Бизнесмен Геннадий Тимченко продал в 2014 году 12,5 процента акций "Согаза" компании, которая принадлежит его дочери Ксении Франк. Как пишет "Новая газета", Франк владеет НАО "РСК-инвест", созданным в июле 2015 года.

Тимченко был совладельцем "Согаза" с 2009 года. В 2012 году фонд Тимченко Volga Resources выкупил доли акционеров. В конце 2014 года Тимченко продал долю в "Согазе", однако, кому именно перешел пакет, не сообщалось.

Издание смогло найти структуру собственности "Согаза" в приложении к документации конкурса 2016 года на страхование имущество "дочки" "Транснефти" - челябинского АО "ТНН". В документе говорится, что "Кордексом" владеет НАО "РСК-инвест".

Ксения Франк - жена Глеба Франка, сына гендиректора государственной судоходной компании "Совкомфлот" Сергея Франка. В 2014 году попавший под санкции Тимченко продал Франку-младшему 30 процентов компании "Русская аквакультура", торгующей морепродуктами.

При этом издание приводит слова самого Тимченко, который в интервью ТАСС заявил: "Не стоит оставлять своим детям слишком много. Необходимо правильно их воспитать, дать качественное образование, а дальше - сами".

"Согаз", напоминает РБК, основанная "Газпромом", до сих пор страхует риски его предприятий, а также других подконтрольных государству компаний. Чистая прибыль "Согаза" в 2015 году составила более 19 миллиардов рублей. Сейчас среди его владельцев, помимо структур "Газпрома", компании Газпромбанка и основного владельца банка "Россия" Юрия Ковальчука.

Ксения Франк раньше бизнесом не занималась, она вела благотворительные проекты швейцарского фонда Тимченко Neva.

В декабре 2015 года власти США уличили Тимченко и братьев Ротенберг в систематическом обходе санкций. Из 34 персон и фирм, внесенных в санкционный список, 11 были связаны с Тимченко или Ротенбергами. Минфин США распространил санкции против Тимченко на шведа Свена Олсона, российские ООО "Авиа Групп Терминал", ООО "Транссервис" и офшоры Lerma Trading, LTS Holding Ltd, Maples SA, Fentex Properties и White Seal Holdings. По мнению американских властей, Олсон и семь этих компаний контролируются, предоставляют материальную поддержку или действуют в интересах Тимченко и "его сети". Компании, внесенные в список SDN, больше не могут вести бизнес с лицами США, а граждане - въезжать в Соединенные Штаты.

Сам Тимченко, чье состояние Forbes оценил в этом году в 10,7 миллиарда долларов, был внесен в черный список Минфина США еще в марте 2014 года как совладелец нефтетрейдера Gunvor и человек из "ближнего круга" Владимира Путина. Американские власти тогда заявили, что у Путина "есть инвестиции в Gunvor и он может иметь доступ к средствам компании".

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.11.2016

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