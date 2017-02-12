О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/m.258730.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/m.258730.html
Также: Мир, Право, Криминал, Политика, Общество, Происшествия

новость Основатели Mossack Fonseca арестованы

12.02.2017
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
Реклама

Суд в Панаме в субботу арестовал Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, задержанных днем раньше по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters. Прокуратура выражала опасения, что, оставшись на свободе, обвиняемые попытаются бежать из страны.

Генпрокурор Панамы Кения Порселл рассказала, что задержанию Моссака и Фонсеки предшествовало расследование, продолжавшееся в течение года. Помощь панамским следователям оказали коллеги из США, Швейцарии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадора.

Собранные материалы, заметила Порселл, дают основания считать Mossack Fonseca "преступной организацией, занимавшейся укрывательством активов и денег сомнительного происхождения".

Как сообщалось ранее, юристов считают замешанными в коррупционные схемы бразильской нефтяной государственной компании Petrobras. Расследование этого дела началось в 2014 году. Как считает следствие, топ-менеджеры Petrobras заключали с подрядчиками контракты, намеренно завышая их суммы, а также подкупали политиков. В 2003-2010-м компанию возглавляла Дилма Русеф; в прошлом году она была смещена с поста президента Бразилии в результате импичмента.

В конце января стало известно, что прокуратура Панамы приостановила расследование по делу о "панамском архиве" - документов Mossack Fonseca, которые прошлой весной были опубликованы Международным консорциумом журналистских расследований (ISIJ). Причиной Порселл назвала жалобу, поданную в Конституционный суд Панамы на действия следователей. Кто именно подал жалобу, чиновница не уточнила.

Первые расследования, основывающиеся на документах "панамского архива", появились в апреле 2016 года. Публикации касались многочисленных офшорных компаний, в которые выводят деньги главы государств и правительств, другие политические деятели и знаменитости. Всего в руки журналистов попало 11,5 миллиона документов общим размером 2,6 терабайта. Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм - регистраторов офшоров.

Среди прочего в "панамских документах" говорилось о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, как выяснилось, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.

14 апреля 2016-го российский лидер подтвердил достоверность информации "панамского архива". Однако, добавил Путин, нигде в этих документах не говорится, что к средствам в офшорах имеет отношение лично он.

Оставить комментарий Обсудить
12.02.2017

новость Новости по теме
10.02.2017 В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca →
25.01.2017 Панама приостановила расследование офшорного скандала →
06.06.2016 Генпрокуратура проверяет МВД после публикации панамских документов →
10.05.2016 ICIJ опубликовал полную базу данных "панамского архива" →
26.04.2016 Деньги, похищенные фигурантами дела Магнитского, нашли в офшоре Ролдугина →
14.04.2016 Путин подтвердил достоверность информации об офшорах из "Панамского архива" →
04.04.2016 Костин: Информация о связи Путина с офшорами - бред →
04.04.2016 "Новая газета": Песков связан с офшором Carina Global Assets Ltd →
03.04.2016 Опубликован доклад о махинациях приближенных Путина на 2 миллиарда долларов →
28.03.2016 Песков: Готовится информационный вброс против Путина →
Фото и Видео
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28124
Play own
Майдан в суде
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Ответ Пхеньяна Трампу
Ракеты "Мусудан" на военном параде в Пхеньяне. Фото: EPA
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Задержание у Исаакия
Задержание пресвитера Александра Хмелева. Фото: @merr1k
новость Белоруссия: Жадан снова въездной
Сергей Жадан демонстрирует белорусские штампы в загранпаспорте. Фото: svaboda.org
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Чечня: посмертное изгнание
Асланбек Бахарчиев на "народном сходе" в Пригородном, 21.12.2016. Кадр ГТРК "Грозный"
новость Россияне не отдают медали
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
в блоге Пушкиных надо беречь
383
новость ФСО расширят полномочия
Флаг ФСО. Фото: fso.gov.ru
новость Сноудена могут выдать в США
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
новость Поклонская против христианских экстремистов
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Турция: Мы предупреждали Россию
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
новость WP: Флинн подал России сигнал
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Турция поддерживает Украину
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
в блоге Путина не прошибешь
383
новость CNN о "компромате" на Трампа
Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, 11.01.2017. Кадр Fox News
новость Француз: Я не убивал Гиви
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
статья На границе краха
Виталий Портников