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новость "Газпром" предупредил россиян о росте цен на газ

02.03.2017
Газовая конфорка. Фото с сайта yas.pl.ru
Газовая конфорка. Фото с сайта yas.pl.ru
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В ближайшие несколько лет цены на газ в России вырастут на 3-3,5 процента. Как пишут "Ведомости", об этом предупредил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции", - сказал он.

Круглов добавил, что правительство при этом рассматривает вопрос о предоставлении "Газпромом" скидки крупным потребителям. "Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10 процентов, вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны", – пояснил представитель корпорации.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе в 2017 году на уровне 180-190 долларов за 1000 кубометров в зависимости от динамики цен на спотовых рынках. В 2016 году средняя цена поставок газа в Европу составляла 167 долларов за 1000 кубометров.

В сентябре 2016 года правительство предложило повышать цены на услуги ЖКХ, электричество и газ по уровню прогнозной инфляции с 2017 по 2019 годы. Предполагается, что цены для населения увеличатся в 2017 году на 4,9 процента, в 2018 году - на 4,4 процента, в 2019 году - на 4,1 процента.

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02.03.2017

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