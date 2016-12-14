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Муниципальные власти шведского острова Готланд не разрешат "Газпрому" использовать гавань Слите для хранения труб во время прокладки газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил глава комитета местного самоуправления Томми Гардель, сообщает The Local Sweden.

Гардель при этом сослался на консультации с МИДом и Минобороны Швеции. Главы ведомств заявили представителям муниципальных властей, что размещение труб в порту может отрицательно сказаться на военно-политических интересах страны.

Мэр города Карлсхамн Пер-Ола Мэттссон заявил, что принятие решения по аналогичному вопросу будет отложено, чтобы была возможность "завершить наши дискуссии на основе новой информации, которую мы получили вчера".

Во вторник министр иностранных дел Маргот Валльстрём и глава Минобороны Петер Хультквист встретились с представителями органов местного самоуправления, порты которых предполагается использовать для транспортировки и хранения труб при строительстве.

Хультквист подчеркнул, что Карлсхамн и Слите важны для вооруженных сил и что военные ведут здесь активную деятельность. "Использование этих портов отрицательно влияет на интересы обороны. Если строительство газопровода будет осуществлено в соответствии с планами, это может иметь последствия для шведского военного планирования", - заявил министр.

Шведские военные опасаются, что российские спецслужбы могут воспользоваться арендой портов "Газпромом" для проведения разведывательных операций. Кроме того, гавань Слите имеет особое стратегическое значение. По мнению военных, она в случае конфликта может быть использована для высадки десанта на остров Готланд.

По словам Валльстрём, у шведского правительства есть целый ряд аргументов против газопровода. Однако она подчеркнула, что законы Швеции не позволяют запретить муниципалитетам заключить договоры аренды. Хультквист не исключил выделение компенсации коммунам за упущенную выгоду от сотрудничества с "Газпромом".

Газопровод "Северный поток" проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2010 году "Газпром" начал его строительство, в октябре 2012 года была введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода. "Северный поток-2" предполагает строительство еще двух ниток по тому же маршруту. 4 сентября 2015 года было подписано соглашение акционеров проектной компании по "Северному потоку-2". В состав акционеров вошли "Газпром" (51 процент), E.ON, BASF/Wintershall, OMV, Shell (по 10 процентов) и Engie (9 процентов).

В мае госсекретарь США Джон Керри в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" окажет негативное воздействие на Восточную Европу. "Мы собираемся обсудить конкретный вопрос, который вызывает у меня и у всех здесь глубокую озабоченность - это газопровод "Северный поток-2", - сказал Керри. - Этот проект вызвал очень бурные дискуссии по обе стороны Атлантики, и мы абсолютно уверены, что он окажет негативное воздействие на Украину, Словакию и Восточную Европу".