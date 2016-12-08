Реклама

South Stream Transport, дочерняя компания "Газпрома", подписала со швейцарской фирмой Allseas Group контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского газового монополиста.

В соответствии с контрактом Allseas должна уложить по дну Черного моря более 900 км трубы. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки труб и нанесения на них покрытия.

Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 года. Контракт предполагает опцион на строительство второй нитки газопровода.

Об идее прокладки "Турецкого потока" президент Владимир Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта "Южный поток" невозможна из-за позиции Евросоюза. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, переговоры о "Турецком потоке" были вовсе приостановлены.

Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта.

На прошлой неделе турецкий парламент ратифицировал соглашение о реализации проекта "Турецкий поток". Во вторник Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения. Документ был опубликован и вступил в силу.