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South Stream Transport, дочерняя компания "Газпрома", подписала со швейцарской фирмой Allseas Group контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского газового монополиста.
В соответствии с контрактом Allseas должна уложить по дну Черного моря более 900 км трубы. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки труб и нанесения на них покрытия.
Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 года. Контракт предполагает опцион на строительство второй нитки газопровода.
Об идее прокладки "Турецкого потока" президент Владимир Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта "Южный поток" невозможна из-за позиции Евросоюза. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.
Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, переговоры о "Турецком потоке" были вовсе приостановлены.
Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта.
На прошлой неделе турецкий парламент ратифицировал соглашение о реализации проекта "Турецкий поток". Во вторник Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения. Документ был опубликован и вступил в силу.