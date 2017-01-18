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"Нафтогаз Украины" не намерен до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счет "Газпром" счета на 5,3 миллиарда долларов за газ по правилу "бери или плати". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу украинского госхолдинга.

"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно применяться положения контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в НАК.

Как отметили в "Нафтогазе", на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту. "Газпром" отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований "Газпрома", - подчеркнули в НАК.

"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска. На данный момент "Газпрома" требует по иску 31,75 миллиарда долларов. Встречные требования "Нафтогаза" составляют 18,1 миллиарда .

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в конце марта.

С 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупки российского газа. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев тогда заявил, что страна может обеспечить себя топливом из Европейского союза этой и следующей зимой.

7 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Нафтогаз Украины" попросил возобновить поставки газа со второго полугодия 2016 года. "Речь идет от девяти месяцах: втором полугодии 2016 года и первом квартале 2017 года. То есть о всей предстоящей зиме и периоде подготовки к ней", - пояснил Миллер. Он отметил, что "Газпром" готов предложить цену ниже, чем на европейских рынках.

7 июля Коболев заявил, что Украина будет закупать российский газ, только если "Газпром" подпишет дополнительное соглашение с рядом условий. "К сожалению, "Газпром" не подписал допсоглашение, которое позволило бы покупать газ в третьем квартале. Мы ведем переговоры, сложно сказать, чем они закончатся", - сказал Коболев. Глава украинской компании также заявил, что поставок газа из стран Европы вполне достаточно для Киева, в том числе для подготовки к новому отопительному сезону. В то же время, по его словам, если предложения "Газпрома" по поставкам газа будут приемлемыми, то украинская сторона будет сотрудничать с российским партнером.