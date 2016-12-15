О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.257455.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.257455.html
Также: Россия, Экология, Общество, Политика

новость "Газпром" расширит курортную зону Красной Поляны за счет заповедника

15.12.2016
Красная Поляна. Фото с сайта www.sochi-info.com
Красная Поляна. Фото с сайта www.sochi-info.com
Реклама

"Газпром" намерен значительно расширить курортную зону Красной Поляны, увеличив количество туристов с 25 до 40 тысяч человек в день. Как пишет "Коммерсант", для этого компания разработала проект сразу четырех новых курортов в районе горного массива Псеашхо. Это территория Кавказского биосферного заповедника, где строительство строго запрещено.

Как следует из видеопрезентации "Газпрома", компания планирует проложить на этом участке 83 километра канатных дорог, 250 километров горнолыжных трасс, построить 14 ресторанов и 4 горных отеля. Экологи указывают, что это может нанести урон заповеднику, сорвать планы восстановления популяции сочинского леопарда и привести к исключению Западного Кавказа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Все участки, которые упоминаются в этой концепции - гора Табунная, пик Бзерпи, гора Аишхо, хребет Псеашхо, ледник Холодный, - находятся на территории Кавказского биосферного заповедника. Если вся упомянутая в ролике инфраструктура будет создана, заповедник фактически перестанет существовать как единая особо охраняемая природная территория, ведь в самом его центре начнется строительство. Это приведет к полной утрате природоохранной ценности", - считает специалист по природоохранному законодательству "Гринписа России" Михаил Крейндлин.

Эколог подчеркнул, что расширение курортов сделает бессмысленными все планы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Первых сочинских леопардов выпустили в естественную среду обитания в июле. Ситуацию с восстановлением популяции этих животных курирует лично специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В "Газпроме" не смогли оперативно прокомментировать информацию, пояснив, что все вопросы, связанные с расширением спортивных объектов в Сочи, требуют тщательной проработки. 15 декабря ситуацию с курортами на Кавказе обсудят в аналитическом центре при правительстве. Там выступят представители "Розы Хутор", Минприроды, экологических организаций, а также экспертного управления президента.

Летом Госдума приняла закон о так называемых биосферных полигонах, фактически разрешающий изменять границы охранных зон заповедников для строительства спортивных и туристических объектов. Уже тогда экологи заявляли, что закон разработан именно с целью расширения существующей курортной зоны в сторону Кавказского биосферного заповедника.

Оставить комментарий Обсудить
15.12.2016

новость Новости по теме
13.12.2016 Решение о проведении чемпионата мира по бобслею в Сочи отменено →
16.09.2014 Крупнейший заповедник Крыма передан Управлению делами президента →
25.02.2013 При строительстве дороги для Путина вырубают заповедный лес →
12.10.2011 Дорога к "зимней даче Путина" пройдет через заповедник →
16.02.2010 Экологи прекратят сотрудничество с "Олимпстроем" →
14.07.2009 Сочинские депутаты одобрили застройку Национального парка →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость NBC: Путин лично руководил атаками
Владимир Путин. Кадр сюжета NBC
новость МЭР хочет снизить цены на водку
Столичная водка завода "Кристалл". Фото с сайта www.stopka.ru
статья Операция "Навальный"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Вместе против Трампа
Федерика Могерини. Фото: eeas.europa.eu
статья Пальмирская измена
РЕКЛАМА
Loading...
новость Беспредел "ополченцев" в Крыму
Избиение жителя Щелкина "самообороной" Крыма. Источник: primechaniya.ru
новость МН-17: 100 подозреваемых и свидетелей
Перевозка "Бука" из Донецка в Снежное. Торез, 17.07.2014. Фото из доклада Bellingcat
новость Скифское золото вернут Киеву
Скифское золото. Фото: kara-dag.info
в блоге Шпионская "Стратегия"
383
новость ГРУ грозят санкции США
Эмблема ГРУ Генштаба России
новость Ученый-"шпион": на зону в 76 лет
Владимир Лапыгин. Фото: tsniimash.ru
новость Краткосрочные контракты узаконили
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
новость Оправдание за стрельбу по ментам
Виктор Михайловский. Кадр "ТВ-21"
в блоге Послание к японцам
383
новость Чечня: увольнения из-за Сирии
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
новость Асад о боях за Алеппо
Башар Асад. Фото: sana.sy
новость От КТО до вербовки в ИГ
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
новость Новый суд над Квачковым
Владимир Квачков в суде. Кадр НТВ
новость Кубань: дело о патронах для "Имарата"
Прокуратура Краснодарского края. Фото: yugopolis.ru
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua