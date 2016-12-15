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"Газпром" намерен значительно расширить курортную зону Красной Поляны, увеличив количество туристов с 25 до 40 тысяч человек в день. Как пишет "Коммерсант", для этого компания разработала проект сразу четырех новых курортов в районе горного массива Псеашхо. Это территория Кавказского биосферного заповедника, где строительство строго запрещено.

Как следует из видеопрезентации "Газпрома", компания планирует проложить на этом участке 83 километра канатных дорог, 250 километров горнолыжных трасс, построить 14 ресторанов и 4 горных отеля. Экологи указывают, что это может нанести урон заповеднику, сорвать планы восстановления популяции сочинского леопарда и привести к исключению Западного Кавказа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Все участки, которые упоминаются в этой концепции - гора Табунная, пик Бзерпи, гора Аишхо, хребет Псеашхо, ледник Холодный, - находятся на территории Кавказского биосферного заповедника. Если вся упомянутая в ролике инфраструктура будет создана, заповедник фактически перестанет существовать как единая особо охраняемая природная территория, ведь в самом его центре начнется строительство. Это приведет к полной утрате природоохранной ценности", - считает специалист по природоохранному законодательству "Гринписа России" Михаил Крейндлин.

Эколог подчеркнул, что расширение курортов сделает бессмысленными все планы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Первых сочинских леопардов выпустили в естественную среду обитания в июле. Ситуацию с восстановлением популяции этих животных курирует лично специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В "Газпроме" не смогли оперативно прокомментировать информацию, пояснив, что все вопросы, связанные с расширением спортивных объектов в Сочи, требуют тщательной проработки. 15 декабря ситуацию с курортами на Кавказе обсудят в аналитическом центре при правительстве. Там выступят представители "Розы Хутор", Минприроды, экологических организаций, а также экспертного управления президента.

Летом Госдума приняла закон о так называемых биосферных полигонах, фактически разрешающий изменять границы охранных зон заповедников для строительства спортивных и туристических объектов. Уже тогда экологи заявляли, что закон разработан именно с целью расширения существующей курортной зоны в сторону Кавказского биосферного заповедника.