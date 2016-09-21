О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror706.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.254741.html
Также: Украина, Россия, Экономика, Европа, Политика, Мир, Право, Общество

новость Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома"

21.09.2016
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
Реклама

Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома", требовавшего отменить наложенный антимонопольным ведомством штраф в сумме 85,9 миллиарда гривен. Как передает УНН, об этом говорится в постановлении ВСУ.

"Коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным", - говорится в постановлении суда.

В январе Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на "Газпром" штраф из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. В апреле "Газпром" обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о признании решения недействительным, однако суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу "Газпрома" и оставил без изменений решение суда первой инстанции. После этого российское ПАО "Газпром" подало кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины, но 13 июля суд ее отклонил.

Позже источники "Ведомостей" сообщали, что, если "Газпром" не выплатит штраф, Украина может арестовать платежи за транзит или выбрать газ на заявленную сумму. Кроме того, ​возможны арест имущества компании, в том числе в Европе, а также блокировка счетов

Оставить комментарий Обсудить
21.09.2016

новость Новости по теме
22.01.2016 Киев намерен оштрафовать "Газпром" на 3,4 миллиарда долларов →
19.01.2016 Украина более чем в полтора раза подняла тариф на транзит российского газа →
19.01.2016 "Газпром" выставил счет Украине за невыбранный газ →
31.12.2015 Украина увеличивает цену за транзит газа по своей территории →
24.12.2015 Украина может оштрафовать "Газпром" за злоупотребление монопольным положением →
23.12.2015 США уличили Тимченко и Ротенбергов в обходе санкций →
12.11.2015 Украина прекращает импорт электроэнергии из России →
01.07.2015 Украина приостанавливает закупку российского газа →
19.03.2015 "Газпром" потерял почти 6 миллиардов долларов на попытках остановить реверс →
02.03.2015 "Нафтогаз" обвиняет "Газпром" в несоблюдении договоренностей →
24.02.2015 "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа на Украину →
19.02.2015 "Нафтогаз" отказался оплачивать поставки газа в ДНР и ЛНР из России →
16.02.2015 Яценюк: Украина откажется от российского газа →
Фото и Видео
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27019
Play own
День независимости Украины
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Батька подает на развод
Илья Мильштейн
новость Кто разбомбил конвой
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
в блоге Экран западной пошлости
383
новость Лукашенко: Давления я не потерплю
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
РЕКЛАМА
Loading...
новость Журналист Сотник покинул Россию
Александр Сотник. Кадр видеообращения
новость Стамбул пообещал поддержку Киеву
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua
новость Полный контроль над трафиком
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Капитан ФСБ в плену джихадистов
Евгений Петренко. Кадр Furat Media
новость Россия ждет выдачи Вора
Олег Воротников. Фото с сайта Интерпола
новость Уголовка за вброс бюллетеней
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Универмаг в "расстрельном доме"
"Расстрельный дом" на Никольской. Фото: "Яндекс-панорамы"
в блоге Путин проповедует любовь
383
новость Угольный след в деле Жилина
Евгений Жилин. Фото: argumentua.com
в блоге Драма опричника
383
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
новость Нападение на посольство Израиля
Посольство Израиля в Анкаре. Фото: yazete.com
в блоге Патриот и "Диссернет"
383
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Чийгоз и милосердный "ополченец"
Ахтем Чийгоз. Фото: qha.com.ua