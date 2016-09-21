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Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома", требовавшего отменить наложенный антимонопольным ведомством штраф в сумме 85,9 миллиарда гривен. Как передает УНН, об этом говорится в постановлении ВСУ.

"Коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным", - говорится в постановлении суда.

В январе Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на "Газпром" штраф из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. В апреле "Газпром" обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о признании решения недействительным, однако суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу "Газпрома" и оставил без изменений решение суда первой инстанции. После этого российское ПАО "Газпром" подало кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины, но 13 июля суд ее отклонил.

Позже источники "Ведомостей" сообщали, что, если "Газпром" не выплатит штраф, Украина может арестовать платежи за транзит или выбрать газ на заявленную сумму. Кроме того, ​возможны арест имущества компании, в том числе в Европе, а также блокировка счетов