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Также: Россия, Регионы, Общество, Политика | Персоны: Александр Худилайнен

новость "Ведомости": Глава Карелии уйдет в отставку

08.02.2017
Александр Худилайнен. Фото: gubdaily.ru
Александр Худилайнен. Фото: gubdaily.ru
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Губернатор Карелии Александр Худилайнен в ближайшее время будет отправлен в отставку, пишут "Ведомости", ссылаясь на источники в Кремле. В качестве кандидата на замену, по их данным, рассматривается руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Ему 40 лет, он уроженец Петрозаводска.

По словам депутата заксобрания Карелии, председателя "Яблока" Эмилии Слабуновой, разговоры о назначении Валентика начались еще а в конце 2016 года. Затем стали называться другие фамилии - в частности, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вопрос издания про возможное назначение врио губернатора Карелии Валентика оставил без комментариев.

Во вторник Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, назначив на его место замминистра транспорта, 40-летнего Алексея Цыденова. Это вторая подряд губернаторская отставка на этой неделе: в понедельник сменился руководитель в Пермском крае - в отставку подал губернатор Виктор Басаргин.

Свое решение Басаргин объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптироваться к условиям Пермского края. Путин предложил занять пост и.о. губернатора Пермского края руководителю департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову.

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08.02.2017

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