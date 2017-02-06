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Также: Президент, Россия, Регионы, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин предложил возглавить Пермский край начальнику московского департамента

06.02.2017
Максим Решетников. Фото: depr.mos.ru
Максим Решетников. Фото: depr.mos.ru
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Президент Владимир Путин предложил Максиму Решетникову, занимающему сейчас должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края, передает Интерфакс. "Если я вам предложу вернуться на свою "малую родину" в качестве исполняющего обязанности губернатора?," - спросил Путин Решетникова на встрече в Ново-Огарево. "Это будет большая честь для меня и большое доверие", - ответил глава департамента.

Путин напомнил, что Решетников "урожденный пермяк". "Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора", - сказал президент.

Путин отметил, что Решетников хорошо знает ситуацию в Перми, и выразил надежду, что и.о. губернатора "все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей", так как "нерешенных вопросов еще достаточно". При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, "опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой".

Путин напомнил также, что работал с Решетниковым в правительстве: когда он занимал пост премьер-министра, Решетников был директором департамента правительства. Тот признался, что участие в совещаниях, которые проводил Путин, стало для него "большой школой".

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптироваться к условиям Пермского края. Имя кандидата, которого предложит Путин, Басаргин не назвал. Он заявил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах.

Губернатор не уточнил, чем намерен заняться далее, подчеркнув, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован.

"Безусловно, 2017 год - год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие, как минимум, 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении", - добавил он.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он был министром регионального развития.

Решетников родился в 1979 году в Перми. В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". С этого же года он работал в главном управлении экономики администрации Пермской области. С 2009 года работал руководителем администрации губернатора Пермского края. В 2009-2010 годах - директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России.

В 2010 году назначен первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. 23 апреля 2012 года назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.

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06.02.2017

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