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новость Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с Белоруссией

03.02.2017
Пограничная зона. Фото: wikimapia.org
Пограничная зона. Фото: wikimapia.org
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статья Статья

На границе краха

Указ Лукашенко - если только его автор не включит задний ход или не будет свергнут в результате российской интервенции - тоже сработает. Ведь главный его смысл - четкая демонстрация того, что не удалось не то что воссоздать Советский Союз, но даже и создать миф о возможности его воссоздания.

Виталий Портников
03.02.2017

Правила пересечения российско-белорусской границы останутся неизменными, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Однако в приграничных районах с образованием там погранзоны вводится новый порядок пребывания.

Граждане России и Белоруссии могут беспрепятственно ехать и по трассе М1 "Москва-Минск", и по А-240 "Брянск-Гомель" без всяких разрешений. "Никаких пунктов пропуска, никаких пунктов досмотра на границе с Белоруссией приказ не предусматривает. Он определяет лишь пределы границы этой зоны, где могут легитимно работать пограничники, - рассказал источник. - Когда дорога будет идти по погранзоне, которую отметят спецзнаками, автомобиль могут остановить пограничники для проверки. Если ничего криминального найдено не будет, то людям пожелают счастливого пути, и они смогут продолжить путь".

Иностранцев в погранзоне пограничники могут задержать и попросить въехать в Россию через погранпункты "Новые Юрковичи" или "Бурачки" на границах России с Украиной и Латвией. Жители населенных пунктов, оказавшихся в погранзоне, смогут беспрепятственно находиться в ней. Однако им надо поставить отметку в паспорте "ПЗ" - пограничная зона. "И дальше местные жители могут ехать хоть домой, хоть в Белоруссию", - отметил источник.

Однако жители других регионов России, например, если захотят навестить родственников, проживающих в погранзоне, должны будут получить специальное разрешение. В противном случае нарушителя могут не пустить туда, оштрафовать на сумму до 1 тысячи рублей или выдворить в "непограничный" район. Запрос на разрешение можно послать в погранслужбу по электронной почте. Документ делается бесплатно.

1 февраля были опубликованы приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Приказы вступают в силу 7 февраля. Структурам пограничной службы ФСБ предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Россия приняла решение об установлении пограничной зоны без предварительного уведомления Белоруссии, подчеркнула представитель белорусского МИДа Мария Ваньшина. "У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила она.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами. "Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть, договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" - сказал Лукашенко.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
03.02.2017

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