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Бизнесмены Геннадий Тимченко и Петр Колбин, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, продали три квартиры в элитных районах Москвы и Петербурга полной тезке бабушки председателя совета директоров "Национальной медиа группы", олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Об этом сообщает "Дождь", ссылаясь на документы, подтверждающие факты сделок.

Речь идет о двух квартирах в доме на Арбате в Москве и квартире в доме с видом на Петропавловский собор в центре Петербурга. Согласно выпискам из ЕГРП, эта недвижимость в декабре 2015 года была переоформлена полными тезками бизнесменов Геннадия Тимченко и Петра Колбина на имя Анны Зацепилиной. Ранее "Первый канал" сообщал, что так зовут бабушку Алины Кабаевой.

Площадь двух соседних двухкомнатных квартир Зацепилиной в Москве - 601 квадратный метр, площадь петербургской недвижимости - 211 квадратных метров.

Это не вся элитная недвижимость, перешедшая Зацепилиной в последнее время. В марте 2016 года агентство Reuters опубликовало материал о партнере Аркадия Ротенберга Григории Баевском, который передал элитную недвижимость Катерине Тихоновой, которую агентство назвает младшей дочерью российского президента, студентке Алисе Харчевой, которая позировала для календаря ко дню рождения Путина, и двум родственницам Алины Кабаевой - сестре Лейсан Кабаевой и бабушке Анне Зацепилиной. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать материал Reuters, назвав его "информационным вбросом", осуществленным с целью "раскачать ситуацию в стране".

В другом материале "Дождя" рассказывается о бывшем совладельце нефтетрейдера Gunvor Петре Колбине. По информации телеканала, обладатель состояния в 550 миллионов долларов оказался другом детства Владимира Путина.

Колбин мало известен широкой публике, говорится в расследовании. В течение пяти лет, до 2010 года, он владел как минимум 10-процентной долей в мировом нефтетрейдере Gunvor. Оборот компании в 2010 году достигал 70 миллиардов долларов. По версии Минфина США, долю в Gunvor косвенно мог контролировать сам президент Путин.

Колбин также владел нефтетрейдером "Сургутэкс", который продавал за границу значительные объемы нефти и нефтепродуктов компании "Сургутнефтегаз". Кроме того, бизнесмен контролировал некоторых крупных поставщиков "Газпрома". Наконец, в 2010 году Колбин совершил удачную сделку, купив акции компании "Ямал СПГ" за 90 миллионов долларов и через полтора года продав их за 526 миллионов долларов. Сделка была одобрена правительственной комиссией во главе с Путиным, занимавшим тогда пост премьер-министра.

Как выяснил "Дождь", отцы Петра Колбина и Владимира Путина близко дружили. Они познакомились в 1954 году в деревне Именицы Ленинградской области, где Колбин-старший был директором школы, а семья Путиных снимала на лето дачу.

В 2000 году Колбин-старший получил личное письмо от недавно избранного президента Путина. Тогда же Колбин-младший пришел в большой бизнес и за несколько лет сделал значительное состояние.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил "Дождю", что не встречал фамилию Колбина среди знакомых главы государства. Бывший акционер Gunvor Геннадий Тимченко отказался отвечать на вопросы о Петре Колбине. Сам бизнесмен был недоступен для комментариев.