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новость Аркадий Ротенберг вышел из газового бизнеса

11.11.2016
Аркадий Ротенберг. Фото: sport.kazanfirst.ru
Аркадий Ротенберг. Фото: sport.kazanfirst.ru
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Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал долю в ООО "Национальная газовая группа" и акции АО "Находкинский завод минеральных удобрений" председателю совета директоров СМП банка Артему Оболенскому. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Ротенберга.

"Наш проект по постройке завода по производству минеральных удобрений на Дальнем Востоке выходит на финишную прямую. Совместный проект с "Газпромом" по добыче газа вышел на стадию создания совместной проектной компании. В связи с моей возросшей загруженностью на других крупных бизнес-проектах я принял решение выйти из этого бизнеса, - говорится в комментарии Ротенберга. - Учитывая значимую роль Артема Оболенского в этих проектах, я предложил вначале стать ему в них партнером, а теперь и выкупить полностью. При этом он будет продолжать осуществление стратегического руководства СМП банка в должности председателя совета директоров. Хотелось бы, пожелать успешного развития этим по настоящему стратегическим проектам для Дальнего Востока и Ямала".

Опрошенные РБК эксперты считают, что эта сделка может быть попыткой Ротенберга защитить бизнес от западных санкций.

Накануне "Новая газета" сообщила, что в 2014 году бизнесмен Геннадий Тимченко продал 12,5 процента акций "Согаза" компании, которая принадлежит его дочери Ксении Франк. До этого она бизнесом не занималась и вела благотворительные проекты швейцарского фонда Тимченко Neva. Тимченко был совладельцем "Согаза" с 2009 года. В 2012 году фонд Тимченко Volga Resources выкупил доли акционеров. В конце 2014 года Тимченко продал долю в "Согазе", однако, кому именно перешел пакет, не сообщалось.

Ксения Франк - жена Глеба Франка, сына гендиректора государственной судоходной компании "Совкомфлот" Сергея Франка. В 2014 году попавший под санкции Тимченко продал Франку-младшему 30 процентов компании "Русская аквакультура", торгующей морепродуктами.

Основанная "Газпромом" компания "Согаз" до сих пор страхует риски его предприятий, а также других подконтрольных государству компаний. Чистая прибыль "Согаза" в 2015 году составила более 19 миллиардов рублей. Сейчас среди его владельцев, помимо структур "Газпрома", компании Газпромбанка и основного владельца банка "Россия" Юрия Ковальчука.

В декабре 2015 года власти США уличили Тимченко и братьев Ротенбергов в систематическом обходе санкций. Из 34 персон и фирм, внесенных в санкционный список, 11 были связаны с Тимченко или Ротенбергами.

Братья Ротенберг после введения против них санкций весной 2014 года, как и Тимченко, переформатировали свои активы. Сын Аркадия Ротенберга Игорь получил от отца акции "Мостотреста", "Газпром бурения" и "ТПС Недвижимости". Старший сын Бориса Ротенберга Роман выкупил у дяди, отца и Геннадия Тимченко контрольный пакет акций в финской Arena Events, но после сам попал в санкционный список.

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11.11.2016

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