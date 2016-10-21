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Также: Право, Регионы, Экология, Криминал, Общество, Россия, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Подводная часть Ротенберга

Навальный: Ротенберга привлекают к административной ответственности
21.10.2016
Ворота Бориса Ротенберга на озере Хепоярви. Фото: navalny.com
Ворота Бориса Ротенберга на озере Хепоярви. Фото: navalny.com
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Олигарха Бориса Ротенберга, друга Владимира Путина, привлекают к административной ответственности за неправомерную приватизацию водоема. Об этом сообщил в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Дело открыли после обращения ФБК в комитет экологического надзора администрации Ленинградской области. Какую именно статью КоАП вменили олигарху, а также время и место назначенного судебного заседания Навальный не уточняет.

Как выяснилось, Ротенберг приобрел себе участок земли в пгт Токсово Всеволожского района. При этом он захватил часть акватории залива Уймахуонеэнлахти озера Хепоярви, огородив ее забором с воротами. Эта часть водоема, так же как и прилегающая территория, официально оформлена в собственность Ротенберга, что зафиксировано в реестре прав на недвижимость.

Однако часть 1 статьи 8 Водного кодекса прямо устанавливает, что водоемы находятся в собственности государства. Исключения согласно части 2 этой же статьи составляют лишь те водные объекты, которые целиком находятся на территории частного земельного владения. В случае Ротенберга оснований для такого исключения нет.

Кроме того, часть 2 статьи 102 Земельного кодекса устанавливает невозможность образования земельных участков на землях, покрытых водой. Между тем при оформлении земли Ротенберга в реестре было сделано именно это.

Наконец, часть 8 статьи 27 ЗК запрещает приватизировать также и береговые участки в пределах прибрежной полосы. Эту норму олигарх также нарушил.

ФБК, заключил Навальный, не удовлетворится одним лишь административным делом. Фонд намерен подать в суд гражданский иск с требованиями вернуть участок в государственную собственность и снести незаконные постройки.

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21.10.2016

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