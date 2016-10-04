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Российские десантники примут участие в совместных учениях с Вооруженными силами Египта. Как передает РИА "Новости", об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Впервые самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России в оперативном порядке перебросят подразделения российских десантников с вооружением и боевой техникой в Африку. Это будет первая масштабная переброска десантников в район с засушливым климатом в Арабской Республике Египет, которая будет походить в рамках подготовки к совместным учениям", - говорится в сообщении.

Отправка десантников в район проведения учений запланирована на октябрь.

Участие военнослужащих Воздушно-десантных войск России в международном учении регламентировано достигнутыми с египетской стороной договоренностями и в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России, уточняется в сообщении.

Летом 2015 года Россия и Египет провели совместные военно-морские учения "Мост дружбы", отрабатывая задачи по защите морских путей сообщения. Тогда учения проходили в Средиземном море, в них принимали участие ​корабли ВМФ России и ВМС Египта.