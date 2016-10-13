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В России созданы и успешно испытаны первые образцы радиоэлектронного оружия на новых физических принципах. Как передает РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель предприятия-разработчика новой системы - "Объединенной приборостроительной корпорации".

Впервые образцы были показаны в сентябре 2016 года на закрытом показе для Министерства обороны на полях военно-технического форума "Армия-2016".

"Уже созданы реальные образцы такого вооружения, и они доказали свою эффективность. Это совершенно новый вид вооружения, аналогов которому нет в стране, и, не побоимся этого сказать, в мире", - отметил собеседник издания.

По словам представителя ОПК, особенность нового оружия заключается в том, что оно нейтрализует технику противника без применения традиционных средств поражения, снарядов, а с помощью направленной энергии. "Она совершает непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолетов, беспилотников, и нейтрализует высокоточное оружие", - уточнил собеседник агентства.

В начале октября стало известно, что в России ведется разработка аванпроекта российской атомной подводной лодки пятого поколения. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация объявила о начале работ по формированию облика многоцелевых атомных подлодок пятого поколения проекта "Хаски", они придут на смену АПЛ проекта 885 "Ясень", которые сейчас строятся и поступают в боевой состав ВМФ.

Пока известно лишь то, что новая многоцелевая подлодка будет максимально унифицирована с перспективной стратегической АПЛ, а на ее вооружении будут стоять гиперзвуковые ракеты "Циркон".