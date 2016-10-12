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Министерство обороны России сообщило о трех произведенных в среду запусках межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает Интерфакс.

Первый пуск произвел из акватории Охотского моря атомный подводный ракетоносец Тихоокеанского флота "Георгий Победоносец" в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки по полигону Чижа на Севере России. "Пуск произведен из подводного положения. Головная часть ракеты прибыла в назначенное время на полигон Чижа на Севере России", - говорится в сообщении департамента информации и печати Минобороны. Тип ракеты не указывался.

Затем пуск межконтинентальной баллистической ракеты стратегического назначения РС-12М "Тополь"был выполнен боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с космодрома Плесецк в Архангельской области. "Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка", - отметили в Минобороны. Цель этого запуска - подтверждение продленных сроков эксплуатации МБР данного типа.

Наконец, ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота "Новомосковск" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба также велась из подводного положения.

28 сентября одна из двух запущенных в Белом море с подлодки "Юрий Долгорукий ракет "Булава" взорвалась в воздухе. Вторая ракета поразила цель на Камчатке.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" в составе ракетного комплекса Д-30 должна стать основным вооружением ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 "Борей". На сегодняшний день произведено 26 испытательных пусков ракеты. 19 из них признаны успешными и частично успешными. Семь пусков закончились неудачей из-за технических сбоев.