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новость Самоподрывная деятельность

Одна из двух запущенных с подлодки ракет "Булава" взорвалась в воздухе
28.09.2016
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
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Одна из двух запущенных в Белом море с подлодки "Юрий Долгорукий ракет "Булава" взорвалась в воздухе, сообщает Интерфаксу со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Вторая ракета поразила цель на Камчатке.

"Сегодня подводным крейсером стратегического назначения из акватории Белого моря произведена экспериментальная залповая стрельба двумя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" по полигону Кура на полуострове Камчатка. Залповая стрельба выполнялась из подводного положения, - цитирует агентство заявление военного ведомства. - Обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась".

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" в составе ракетного комплекса Д-30 должна стать основным вооружением ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 "Борей". На сегодняшний день произведено 26 испытательных пусков ракеты. 19 из них признаны успешными и частично успешными. Семь пусков закончились неудачей из-за технических сбоев.

АПЛ "Юрий Долгорукий" - головная подлодка в проекте "Борей". Была заложена на "Севмаше" в 1996 году, спущена на воду в апреле 2007 года. Принята в состав ВМФ 10 января 2014 года вместе с ракетным комплексом "Булава". Входит в 31-ю дивизию подводных сил Северного флота в Гаджиево.

Подлодки того же класса "Александр Невский" и "Владимир Мономах" входят в состав Тихоокеанского флота. До 2020 года ВМФ России должен получить восемь стратегических ракетоносцев проектов 955 и 955А.

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28.09.2016
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Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Укол "Булавой"

Виталий Портников, 24.07.2009

Почему ушел в отставку Юрий Соломонов, генеральный конструктор "Булавы" и директор разрабатывавшего ракетный комплекс института? Является ли его отставка заслуженной, или это результат очередного начальственного сумасбродства? Кто виновен в неудачах самого амбициозного российского ракетного проекта последних лет, о котором с такой гордостью говорили руководители страны?

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