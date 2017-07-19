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Авторы законопроекта о модерации соцсетей намереваются повторно внести его в Госдуму после внесения коррективов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу комитета нижней палаты по информационной политике справороса Леонида Левина.

"Авторы неоднократно заявляли о том, что их инициатива во многом является калькой с немецкого закона, - заметил справорос. - Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы. В итоге депутаты решили учесть это и, изменив текст законопроекта, перевнести его в более подходящем для российского правового поля виде".

Рассмотрение законопроекта в первом чтении по-прежнему назначено на четверг, 20 июля.

Накануне документ получил положительный отзыв правительства. В то же время в Белом доме высказали ряд замечаний к законопроекту. Указывалось, что понятие "недостоверная информация" в законодательстве отсутствует, а также что авторы документа установили слишком короткий срок для удаления такой информации и не предусмотрели возможности обжаловать соответствующие предписания. Также в правительстве заметили, что решения об удалении контента из соцсетей должен принимать суд.

Законопроект был внесен 12 июля единоросами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. Документ обязывает администрации соцсетей, имеющих в России свыше 2 миллионов пользователей, открывать в стране представительства и по заявлениям пользователей в течение суток после их обращения удалять "запрещенную информацию".

К таковой в законопроекте отнесены "информация, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверная и (или) порочащая честь и достоинство другого лица или его репутацию информация", а также "иная информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность". Одновременно с оригинальными постами документ обязывает удалять и их перепосты.

За отказ удалять информацию предусматриваются штрафы от 3 до 5 миллионов рублей для граждан и от 30 до 50 миллионов - для юридических лиц.