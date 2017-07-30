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Судья Октябрьского райсуда Владимира Илья Черепанов присудил 30 часов обязательных работ за участие в антикоррупционной акции 12 июня координатору местного штаба Алексея Навального Алексею Ефремову. Об этом сообщает "Молва33".

Как можно предположить, Ефремова признали виновным по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Назначение Ефремову обязательных работ незаконно: Конституционный суд постановлением 4-П от 17 февраля 2013 года запретил присуждать обязательные работы за нарушения на митингах, если эти нарушения не "повлекли причинение вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц либо наступление иных подобных последствий".

В связи с этим Ефремов собирается подавать апелляцию на постановление суда.

Как уточняет ОВД-Инфо, Ефремова судили за использование мегафона на смотровой площадке у Дмитровского собора - он звал демонстрантов в местный гайд-парк.

В суд в качестве свидетелей были вызваны трое полицейских и один "сторонний наблюдатель". На процесс явились только "наблюдатель" и один из правоохранителей. По словам "наблюдателя", 12 июня демонстранты якобы преградили путь его машине на улице Гагарина. Он также заявил, что не одобряет политическую деятельность Ефремова и его юриста Кирилла Николенко. Оба присутствовавших в суде свидетеля не смоли вспомнить, что именно происходило на площадке у Дмитровского собора.

Кроме того, в деле фигурировали два одинаковых рапорта разных полицейских. Суд отказался их исключать из материалов дела.

Николенко за акцию 12 июня был оштрафован дважды на 20 и 25 тысяч рублей как организатор по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Первый раз - за "небольшое стояние" на Театральной площади Владимира, второй - за остановку демонстрантов у Дмитровского собора, где Николенко достал мегафон, что полиция расценила как митинг.

4 июля суд прекратил административное дело еще одной участницы акции, гражданской активистки Виктории Лобовой. Однако 14 июля она была арестована на трое суток за "демонстрацию нацистской символики" из-за репоста во "Вконтакте" изображения Владимира Путина в нацистской форме.

Администрация Владимира отказалась согласовывать акцию 12 июня. Однако чиновники забыли поставить на ответе организаторам подпись, в связи с чем активисты посчитали, что мероприятие согласовано, так как им в установленный законом срок не предложили альтернативного места для его проведения. Всего на акции в тот день были задержаны три человека.