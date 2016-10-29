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новость Все флаги в гости

В Петербурге задержаны двое участников несогласованного Марша против ненависти
29.10.2016
Всеволод Нелаев и Яна Турбова. Фото: vk.com/dempiter
Всеволод Нелаев и Яна Турбова. Фото: vk.com/dempiter
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В Петербурге задержаны участники несогласованного властями Марша против ненависти Яна Турбова и Всеволод Нелаев, сообщает "Росбалт". Они держали флаги Украины и Меджлиса крымских татар.

Участники акции устроили серию одиночных пикетов. Полицейские потребовали убрать флаги и держаться друг от друга на расстоянии 50 метров. После того, как это исполнено не было, активистов задержали. Вопросы у полицейских возникли и к девушке с флагом ЛГБТ-движения и плакатом с требованием признать убийство журналиста Дмитрия Циликина преступлением ненависти. Однако после того, как активистка встала в отдалении от остальных, у сотрудников полиции не нашлось причин для задержания.

В акции, которая проходила в форме прогулки, участвовали около 150 человек. Колонна прошла по Васильевскому острову. Активисты провели серию одиночных пикетов. В руках у участников акции были плакаты с портретами Анны Политковской, Бориса Немцова, Николая Гиренко, Натальи Эстемировой и других.

Колонну сопровождали около 15 полицейских. Они периодически требовали убрать плакаты и флаги, но в целом проведению акции не мешали.

В среду власти Петербурга "под надуманными предлогами" не согласовали ни один из вариантов проведения Марша против ненависти. "Увы, в 2016 году в городе, победившем фашизм, к власти пришли фашисты. В городе последовательно и регулярно запрещаются любые правозащитные и гуманистические мероприятия, проходят репрессии как против целых социальных групп, так и отдельных граждан", - говорилось в сообщении организаторов.

В тот же день один из организаторов марша, ЛГБТ-активист Петр Стеканов, был задержан полицией и через несколько часов отпущен без составления протокола. В тот же день в общественном центре, с которым сотрудничают активисты, прошли обыски. Пока Стеканов находился в отделе полиции, полицейские изымали из офиса центра материалы, подготовленные для проведения марша.

"Вместо запрещенных властью шествия и марша как и в прошлом году по традиционным местам марша против ненависти (Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, площадь Сахарова) 29 октября с часа дня пройдет прогулка, которая будет перемежаться с одиночными пикетами, согласования не требующими", - заявили организаторы.

В пятницу по требованию Генеральной прокуратуры была заблокирована страница акции в социальной сети "ВКонтакте". Организаторы напомнили о способах обхода блокировок и призвали пользоваться страницей акции на фейсбуке.

Марш против ненависти в Петербурге проводится с 2004 года в память об убитом правозащитнике Николае Гиренко, который выступал экспертом в судах по преступлениям на почве ненависти. Общественная акция приурочена ко дню его рождения.

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29.10.2016

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