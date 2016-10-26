Реклама

Власти Петербурга не согласовали ни один из вариантов проведения Марша против ненависти. Как говорится в сообщении на странице ЛГБТ-фракции Марша "Вконтакте", акцию, посвященную памяти убитого неонацистами ученого и правозащитника Николая Гиренко, власти запретили "под надуманными предлогами".

Кроме того, 23 октября, по словам организаторов Марша, произошла попытка похищения одного из его заявителей - Петра Воскресенского, были украдены материалы подготовки к акции.

Сам активист на своей странице "Вконтакте" выложил скан протокола задержания. Причина задержания в нем не поясняется, полицейские лишь отметили, что активист был доставлен в ОВД "для отработки".

"Увы, в 2016 году в городе, победившем фашизм, к власти пришли фашисты. В городе последовательно и регулярно запрещаются любые правозащитные и гуманистические мероприятия, проходят репрессии как против целых социальных групп, так и отдельных граждан", - говорится в сообщении организаторов.

Предполагается, что отдельные акции все-таки пройдут в Петербурге. 29 октября "неравнодушные люди" пройдут по традиционным местам шествия (Биржевая площадь, Кунсткамера, площадь Сахарова). 30 октября активисты различных организаций (РСД, "Весна", "Яблоко", "ЛГБТ-инициатива", "Солидарность", "Мемориал" и другие) проведут акции памяти жертвам политических репрессий в нескольких районах города.

Марш против ненависти в Петербурге проводится с 2004 года в память об убитом правозащитнике Николае Гиренко, который выступал экспертом в судах по преступлениям на почве ненависти. Общественная акция приурочена ко дню его рождения.