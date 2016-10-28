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По требованию Генеральной прокуратуры заблокирована страница Марша против ненависти в социальной сети "ВКонтакте". На ней организаторы сообщают, что по маршруту не согласованной властями акции пройдет прогулка и одиночные пикеты.

"После попытки похищения полицией одного из заявителей акции и кражи материалов марша никто другого, кажется, и не ожидал", говорится в сообщении. Организаторы напоминают о способах обхода блокировок и призывают пользоваться страницей акции на фейсбуке.

"Вместо запрещенных властью шествия и марша как и в прошлом году по традиционным местам марша против ненависти (Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, площадь Сахарова) 29 октября с часа дня пройдет прогулка, которая будет перемежаться с одиночными пикетами, согласования не требующими. Кроме того, 30 октября в течении всего дня в разных местах активисты разных организаций (РСД, "Весна", Яблоко", ЛГБТ-инициатива, "Солидарность", "Мемориал" и т.д.) устроят акции памяти жертвам политических репрессий", - сообщают организаторы. В среду один из организаторов марща, ЛГБТ-активист Петр Стеканов, был задержан полицией и через несколько часов отпущен без составления протокола. В тот же день в общественном центре, с которым сотрудничают активисты, прошли обыски. Пока задержанный Стеканов находился в отделении полиции, полицейские изымали из офиса центра материалы, подготовленные для проведения марша.

В среду власти Петербурга "под надуманными предлогами" не согласовали ни один из вариантов проведения Марша против ненависти. "Увы, в 2016 году в городе, победившем фашизм, к власти пришли фашисты. В городе последовательно и регулярно запрещаются любые правозащитные и гуманистические мероприятия, проходят репрессии как против целых социальных групп, так и отдельных граждан", - говорилось в сообщении организаторов.

Марш против ненависти в Петербурге проводится с 2004 года в память об убитом правозащитнике Николае Гиренко, который выступал экспертом в судах по преступлениям на почве ненависти. Общественная акция приурочена ко дню его рождения.