О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror714.graniru.info/Internet/m.256038.html
Также: Интернет, Запрещенка, Акции протеста, Регионы, Партии, Россия, Политика

новость Станица Марша против ненависти заблокирована по требованию Генпрокуратуры

28.10.2016
Марш против ненависти. Фото с сайта Фонтанка.Ру
Марш против ненависти. Фото с сайта Фонтанка.Ру
Реклама

По требованию Генеральной прокуратуры заблокирована страница Марша против ненависти в социальной сети "ВКонтакте". На ней организаторы сообщают, что по маршруту не согласованной властями акции пройдет прогулка и одиночные пикеты.

"После попытки похищения полицией одного из заявителей акции и кражи материалов марша никто другого, кажется, и не ожидал", говорится в сообщении. Организаторы напоминают о способах обхода блокировок и призывают пользоваться страницей акции на фейсбуке.

"Вместо запрещенных властью шествия и марша как и в прошлом году по традиционным местам марша против ненависти (Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, площадь Сахарова) 29 октября с часа дня пройдет прогулка, которая будет перемежаться с одиночными пикетами, согласования не требующими. Кроме того, 30 октября в течении всего дня в разных местах активисты разных организаций (РСД, "Весна", Яблоко", ЛГБТ-инициатива, "Солидарность", "Мемориал" и т.д.) устроят акции памяти жертвам политических репрессий", - сообщают организаторы. В среду один из организаторов марща, ЛГБТ-активист Петр Стеканов, был задержан полицией и через несколько часов отпущен без составления протокола. В тот же день в общественном центре, с которым сотрудничают активисты, прошли обыски. Пока задержанный Стеканов находился в отделении полиции, полицейские изымали из офиса центра материалы, подготовленные для проведения марша.

В среду власти Петербурга "под надуманными предлогами" не согласовали ни один из вариантов проведения Марша против ненависти. "Увы, в 2016 году в городе, победившем фашизм, к власти пришли фашисты. В городе последовательно и регулярно запрещаются любые правозащитные и гуманистические мероприятия, проходят репрессии как против целых социальных групп, так и отдельных граждан", - говорилось в сообщении организаторов.

Марш против ненависти в Петербурге проводится с 2004 года в память об убитом правозащитнике Николае Гиренко, который выступал экспертом в судах по преступлениям на почве ненависти. Общественная акция приурочена ко дню его рождения.

Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016

новость Новости по теме
26.10.2016 Власти Петербурга запретили все варианты проведения Марша против ненависти →
24.09.2016 Осужденный к пожизненному заключению неонацист Воеводин убил сокамерника →
06.11.2014 Пожизненно осужденный националист признан виновным в еще одном убийстве →
02.11.2014 В Петербурге прошел "Марш против ненависти" →
29.10.2014 Против националиста Евтушенко возбуждено еще одно дело →
12.10.2013 ЛГБТ-акция на Марсовом поле: 70 задержанных →
15.09.2013 На шествии "Антикапитализм" гомофобы напали на ЛГБТ-активистов →
14.06.2011 Лидера банды неонацистов приговорили к пожизненному заключению →
31.05.2011 Прокуратура потребовала пожизненное заключение для лидера банды скинхедов →
Фото и Видео
27401
Play own
Приговор Антону Носику
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
26071
Play own
Детское пособие для террориста
26028
Play own
Как судят и защищают Андрея Бубеева
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Мы Запад всегда били
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
новость Скандал в Сербии
Визит в Сербию Николая Патрушева. Фото: danas.rs
новость Гаскаров на свободе: ВИДЕО
Алексей Гаскаров после выхода из колонии. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Кадыров против Райкина
Рамзан Кадыров и Александр Залдостанов (Хирург). Фото: grozny-inform.ru
новость Путин обещает не бомбить Алеппо
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия не войдет в СПЧ ООН
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
в блоге Русские спасут
383
в блоге Сварливый старческий задор
383
новость Генштаб обвиняет США
Сергей Рудской. Фото: mil.ru
новость Путин: Нападать не собираемся
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость "Кузнецова" не пустят на Мальту
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
в блоге Нечего разбойничать
383
новость В вузах "сформируют идентичность"
Студенты. Фото с сайта www.oasis.secna.ru
новость Смерть Лесина - несчастный случай
Михаил Лесин. Кадр телеканала "Россия-1"
новость Минобороны отрицает авиаудар
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Пожизненное для омоновцев
Мемориал в Мядининкае. Фото: 15min.lt
в блоге Сурков предохраняется
383