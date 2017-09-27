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новость Дошло до края

Губернатор Красноярского края Толоконский заявил о своей отставке
27.09.2017
Виктор Толоконский. Фото: krskstate.ru
Виктор Толоконский. Фото: krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уходит в отставку. Об этом глава региона объявил на встрече с членами правительства и заксобрания края, сообщает красноярский "7 канал".

Толоконский во время своей речи выглядел взволнованным, рассказал депутат Алексей Клешко. "Я ухожу и даже уезжаю", - начал губернатор свое выступление. Толоконский с сожалением отметил, что "не завершил всех дел" и попросил оставшихся их доделать.

Сотрудникам краевой администрации назвали имя преемника Толоконского, сообщил источник телеканала. Им С 2007 по 2010 годы он занимал пост заместителя губернатора Красноярского края и возглавлял региональное министерство финансов.

Сообщения о том, что Толоконский написал заявление об отставке, появились еще 22 сентября. Однако источник в правительстве края отрицал это.

С 2000 по 2010 годы Толоконский был губернатором Новосибирской области, затем - полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. В мае 2014 президент Владимир Путин назначил Толоконского врио губернатора Красноярского края. В сентябре того же года на выборах главы региона Толоконский набрал 63,3 процента голосов.

Это уже третья отставка главы региона за эту неделю. В понедельник Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

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27.09.2017
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