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Также: Регионы, Россия, Политика | Персоны: Рамазан Абдулатипов, Дмитрий Песков

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Глава Дагестана Абдулатипов объявил о своей отставке
27.09.2017
Рамазан Абдулатипов. Фото: president.e-dag.ru
Рамазан Абдулатипов. Фото: president.e-dag.ru
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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов намерен сложить полномочия. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва"

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня, - сказал Абдулатипов. Причины отставки - возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась

"Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов, - отметил Абдулатипов. - Во-первых, я работал завкафедрой в Академии госслужбы. Второе - я, по-моему, числюсь профессором в МГУ и так далее. Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью. Общественной деятельностью. Вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов. У меня открываются большие возможности в связи с отставкой. Я человек, который никогда не был зациклен на должности. Я занимаюсь разными видами творчества, науки". Абдулатипов - доктор философских наук, профессор, академик РАЕН.

28 января 2013 года пресс-служба Кремля опубликовала указ президента Владимира Путина о назначении Абдулатипова врио президента Республики Дагестан. 8 сентябре того же года за его кандидатуру проголосовали 86 из 88 депутатов Народного собрания Дагестана. С 1 января 2014 года должность Абдулатипова стала называться "глава Республики Дагестан.

Это уже четвертая отставка главы региона за эту неделю. В среду о своей отставке заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В понедельник Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "нормальным процессом" ротацию глав российских регионов. "Ротационный процесс в губернаторском корпусе - это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс", - сказал Песков. По словам пресс-секретаря, на эти посты приходят "молодые талантливые широкопрофильные специалисты". "Они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили", - отметил Песков.

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27.09.2017
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