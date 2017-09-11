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новость В Кировской области открыт музей Дзержинского

11.09.2017
На открытии музея Дзержинского в селе Кай. Фото: uralchem.ru
На открытии музея Дзержинского в селе Кай. Фото: uralchem.ru
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В селе Кай Верхнекамского района Кировской области открыт музей председателя ВЧК - ОГПУ Феликса Дзержинского, который в 1898-1899 годах несколько месяцев отбывал здесь ссылку, прежде чем сбежал. Об этом сообщает компания "Уралхим", выделившая на открытие музея свыше 50 миллионов рублей.

Открытие учреждения приурочено к 140-летию Дзержинского, родившегося 11 сентября 1877 года, и к 100-летию "органов государственной безопасности" - ВЧК была образована 20 декабря 1917-го.

Музей Дзержинского уже действовал в Кае в 1938-1994 годах, но затем был закрыт. Как утверждается, с инициативой восстановления музея выступили в 2015-м жители села. Реализацию проекта курировал депутат Госдумы единорос Рахим Азимов, в прошлом топ-менеджер "Уралхима". Для музея было построено новое здание. В подготовке экспозиции участвовали "ветераны ФСБ".

Сейчас заявляется в публикации, учреждение является единственным музеем Дзержинского в России.

В церемонии открытия наряду с Азимовым участвовали в числе прочих также депутаты Госдумы единоросы Владимир Шаманов (бывший командующий ВДВ) и Николай Земцов, первый замначальника управления службы организационно-кадровой работы ФСБ Сергей Шишкалов, председатель Совета ветеранов ФСБ Александр Жданьков, начальник УФСБ по Кировской области Сергей Мочалов.

Азимов в своем выступлении объявил, что в честь открытия музея местная школа, носящая имя Дзержинского, получит в подарок новый автобус.

В прошлый вторник, 5 сентября, в самом Кирове во дворе городского клуба ветеранов был открыт памятник Дзержинскому. С инициативой выступил Совет ветеранов областного УФСБ. На церемонии выступили и.о. губернатора Игорь Васильев (в прошлом сотрудник КГБ) и начальник УФСБ Мочалов. Присутствовали депутаты заксобрания региона во главе со спикером Владимиром Быковым, начальник регионального главка СКР Айрат Ахметшин, мэр и сити-менеджер Кирова Валерий Владыкин и Александр Перескоков.

Ни один из участников церемонии не упомянул, что ровно за 99 лет до открытия памятника, 5 сентября 1918 года, вышел большевистский декрет о красном терроре, одним из идеологов и вдохновителем которого был Дзержинский.

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11.09.2017
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