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Судья Ленинского райсуда Краснодара Станислав Буренко приговорил члена "Солидарности" Виктора Чирикова к 15 суткам административного ареста, объявив его участником акции в "день чекиста", в ходе которой на постамент памятника Дзержинскому было прикреплено деревянное распятие. Копию постановления опубликовал в Фейсбуке ставропольский адвокат Андрей Сабинин. Чириков был признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Разбирательство прошло в закрытом режиме. Жена активиста и адвокат Алексей Аванесян с утра дожидались у входа начала слушаний, однако внутрь их так и не допустили, сославшись на то, что по воскресеньям суд не работает.

Заседание, назначенное на 8 утра, началось с опозданием на несколько часов. "Прятали четыре часа, втихую закрыли", - заметил Сабинин.

При этом, как обратил внимание политэмигрант Сурен Газарян, постановление по делу Чирикова дословно воспроизводит вынесенное в пятницу постановление в отношении другого предполагаемого участника акции - Алексея Кнедляковского, который также получил 15 суток ареста. Согласно полицейским протоколам, Кнедляковский прикреплял распятие, а Чириков фотографировал акцию. Между тем в документе, изданном судьей Буренко, Чирикову также вменено не фотографирование, а вывешивание креста.

Как следует из постановления, активист вину не признал. По информации блогера Екатерины Головиновой, Чириков намерен объявить голодовку. Два дня назад, после ареста, голодовку объявил Кнедляковский.

В феврале 2014 года судья Буренко арестовал на пять суток экоактивиста Игоря Харченко по сфабрикованному обвинению в неповиновении полицейским. При этом он незаконно провел слушания в закрытом режиме, отказался предоставить слово самому привлекаемому, а также приобщить к материалам дела видеозапись задержания Харченко, которая доказывала необоснованность обвинения. Также Буренко лишил активиста адвокатской защиты.

По данным "Голоса Кубани", акция 20 декабря прошла рано утром. Между тем в постановлении об аресте Чирикова, составленном на основе полицейского протокола, утверждается, что крест на памятнике Дзержинскому вывесили около полудня.

Днем того же дня Кнедляковский поместил на своей ФБ-странице фотографию памятника с распятием и текст "Новый чекист". "Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, - говорилось в тексте. - Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет".

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако уже к вечеру 21 декабря ряд интернет-изданий, в том числе такие известные, как "Югополис" и Юга.Ру, удалили свои публикации.

Тогда же полицейские оперативники попытались задержать Чирикова, но он отказался впустить силовиков в свой дом.

На другой день был задержан Кнедляковский. После оформления протокола - также по части 1 статьи 20.1 КоАП - его доставили в Ленинский райсуд, однако судья отложил слушания до 23 декабря, после того как активист ходатайствовал о проведении разбирательства с участием адвоката, и отпустил Кнедляковского.

К 23-му числу адвокат Александр Попков не успел приехать в Краснодар. Однако судья отказался еще раз переносить заседание и арестовал Кнедляковского, даже не изучив доказательства в деле. Как передавал "Голос Кубани", все разбирательство заняло 4 минуты.

Между тем на Чирикова, по выражению издания, силовики начали "настоящую охоту". Оперативники дежурили как у дома самого активиста, так и у домов его знакомых в Краснодаре и Майкопе. Несколько раз полицейские пытались попасть к Чирикову домой.

В конце концов активиста жестко задержали днем в субботу, остановив его автомобиль на дороге. В задержании участвовали два экипажа патрульных полицейских и оперативники в гражданском, приехавшие на третьей машине. Автомобиль активиста остался брошенным на трассе. Ночь перед судом Чириков провел в полиции.