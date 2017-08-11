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новость Претенденты на престол

В Новосибирске сталинисты потребовали снести памятник Николаю II
11.08.2017
Памятник Николаю II и Алексею в Новосибирске. Фото: enisey.tv
Памятник Николаю II и Алексею в Новосибирске. Фото: enisey.tv
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В Новосибирске инициативная группа по установке бюста Иосифа Сталина обратились в прокуратуру и к городским властям с требованием снести памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Об этом сообщает Интерфакс.

Сталинисты считают, что памятник императору установлен с нарушениями. Расположенный собор Александра Невского - объект культурного наследия регионального значения По закону для размещения памятников на территории таких объектов необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы и согласование с областным Управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Памятник Николаю II также не был согласован на художественном совете Новосибирска.

"Кроме того, земельный участок, на котором установлен памятник, как мы выяснили, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, является собственностью Новосибирской области, то есть государственной, а не частной собственностью религиозной организации, о чем заявлял мэр Анатолий Локоть, комментируя якобы правомерные действия митрополии РПЦ", - заявили в инициативной группе.

"Таким образом, памятник Николаю II установлен без прохождения предусмотренных законодательством процедур согласования. Поэтому памятник подлежит сносу, как самовольно установленное строение. Установка памятника Николаю II в обход законных процедур создает правовой прецедент, дающий нам полное право поступить аналогичным образом - установить памятник Сталину без согласования с властями в центре города", - говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года художественный совет Новосибирска отказался поддержать проект установки бюста Сталина в сквере Героев Революции рядом с мэрией. За установку памятника не проголосовал ни один член совета, примерно половина высказалась против, несколько человек воздержались. Историк и краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев заявил, что на членах худсовета лежит моральная ответственность. "В Сибири было расстреляно 130 тысяч человек, только в Новосибирске сейчас проживает 11 тысяч репрессированных", - сказал он.

Инициаторы установки бюста заявили, что средства на создание и установку памятника уже собраны. Их пожертвовали жители Новосибирска. Бронзовый или бетонный памятник на гранитном постаменте запланирован высотой 2,7 метра.

Памятник Николаю II и Алексею был открыт в городе 16 июля по инициативе Новосибирской митрополии РПЦ к 99-й годовщине расстрела царской семьи.

В ночь на 1 августа 32-летний житель Новосибирска несколько раз ударил памятник топором. Была повреждена голова статуи наследника. Мужчину задержал и доставил в полицию проезжавший мимо наряд вневедомственной охраны. Полиция возбудила против задержанного дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей до трех месяцев ареста. От дачи показаний подозреваемый отказался.

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11.08.2017
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