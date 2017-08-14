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Против координатора проекта "Последний адрес" в Архангельске Дмитрия Козлова возбудили административное дело за установку памятной таблички на доме. Об этом написал на своей ФБ-странице федеральный координатор проекта по увековечению памяти жертв сталинских репрессий Сергей Пархоменко.

На Козлова составили протокол по статье 7.13 КоАП (нарушение закона об охране памятников истории и культуры). Ему грозит штраф от 15 до 200 тысяч рублей. Суд назначен на среду.

Козлова обвиняют в том, что он установил памятную табличку на старом деревянном бараке, не указав в уведомлении об установке знака в городское Управление по охране памятников, каким именно инструментом будет прикреплять табличку к стене.

Дом уже признан аварийным, расселен и должен быть снесен до конца года. Пархоменко подчеркивает, что перед установкой таблички Козлов заручился согласием всех бывших жильцов дома.

Знак был посвящен жившему в доме слесарю канатной фабрики Ивану Безсонову, арестованному и расстрелянному в 1938 году.

Проект "Последний адрес" был запущен в соответствии с законом 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий". На стенах домов, из которых забирали граждан, устанавливаются мемориальные таблички. Каждая табличка представляет собой пластину из оцинкованной стали с квадратным отверстием вместо портрета и надписью, в которой указаны имя репрессированного, его профессия, даты рождения, ареста, гибели и реабилитации. Принцип проекта - "одно имя, одна жизнь, один знак".

Вся информация собирается и проверяется сотрудниками "Мемориала". Они направляют запросы в ФСБ и устанавливают точные адреса, откуда забирали людей. Только после тщательной проверки направляется заявка на изготовление самого знака.

Первые таблички "Последнего адреса" были установлены в Москве 10 декабря 2014 года ( ВИДЕО). На сегодня, по словам Пархоменко, открыто больше 300 таких знаков в 21 городе России.