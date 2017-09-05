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новость В Кирове открыт памятник Дзержинскому

05.09.2017
Памятник Дзержинскому в Кирове. Фото: 7x7-journal.ru
Памятник Дзержинскому в Кирове. Фото: 7x7-journal.ru
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В Кирове во дворе городского клуба ветеранов открыт памятник председателю ВЧК - ОГПУ Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

С идеей установки монумента выступил Совет ветеранов областного УФСБ. Кировская гордума 31 мая одобрила инициативу.

Открытие памятника приурочили к 140-летию председателя ВЧК, родившегося 11 сентября 1877 года. "С вятской землей Дзержинский связан тем, что был здесь в первой ссылке, а в январе 1919 года принимал участие в работе партийно-следственной комиссии", - отмечается в публикации.

На церемонии выступили и.о. губернатора Игорь Васильев (в прошлом, напоминает "7×7", сотрудник КГБ) и начальник областного главка ФСБ Сергей Мочалов. Кроме того, на церемонии присутствовали депутаты заксобрания региона во главе со спикером Владимиром Быковым, начальник регионального управления СКР Айрат Ахметшин, мэр и сити-менеджер Кирова Валерий Владыкин и Александр Перескоков, а также кандидаты в губернаторы Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов.

Как отмечает "7×7", ни один из участников церемонии не упомянул, что ровно 99 лет назад, 5 сентября 1918 года, вышел большевистский декрет о красном терроре, одним из идеологов и вдохновителем которого был Дзержинский.

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05.09.2017
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