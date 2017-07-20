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Установку в публичных местах памятных знаков, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина, поддержали 62 процента россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом возвеличивание Сталина поддержали 77 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Среди людей старше 60 лет оказалось 63 процента сторонников.

Против установки памятников об успехах Сталина высказался 31 процент респондентов, 7 процентов затруднились ответить на вопрос.

Против установки знаков, сообщающих о неудачах Сталина и его преступлениях, высказалось 65 процентов опрошенных. Здесь лидировала возрастная группа 25-34 года - 70 процентов. Установку таких знаков поддержали 28 процентов респондентов.

При этом за установку "нейтральных" памятных знаков, например, что Сталин жил в каком-то месте, посетил его или выступал там с речью,высказались 35 процентов опрошенных, против - 59.

Основным мотивом восхваления Сталина опрошенные назвали заботу о сохранении истории. 57 процентов выбрали ответ "это часть нашей истории, наши дети должны о ней знать". 18% респондентов указали в ответе, что Другие ответы - "благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне" (18 процентов), Сталин "сделал много хорошего для страны" (9), "поднял страну, сделал ее великой" (8). По 5 процентов считают, что "при Сталине был порядок" и что он "великий вождь, великий человек".

5 июля были опубликованы результаты всероссийского опроса об отношении к массовым репрессиям, первого совместного проекта Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и ВЦИОМа. Без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране, считает 43 процента опрошенных. При этом 49 респондентов уверены, что репрессии ничем нельзя оправдать

Однако лишь 16 процентов опрошенных считают справедливыми судебные решения по делам репрессированных, тогда как 68 процентов придерживаются противоположного мнения.

О сталинских репрессиях знают 90 процентов россиян. Однако 24 процента молодых людей в возрасте 18-24 лет сказали, что слышат о них впервые.

Более 70 процентов россиян считают необходимым как можно больше рассказывать о сталинских репрессиях молодому поколению. Тем не менее 22 процента опрошенных считают, что подобные разговоры негативно сказываются на имидже страны и должны быть сведены к минимуму.