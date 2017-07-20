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Также: Общество, История, Россия, Политика | Персоны: Иосиф Сталин

новость Давайте по-хорошему

Установку мемориальных досок Сталину поддержали 62 процента россиян
20.07.2017
Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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Установку в публичных местах памятных знаков, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина, поддержали 62 процента россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом возвеличивание Сталина поддержали 77 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Среди людей старше 60 лет оказалось 63 процента сторонников.

Против установки памятников об успехах Сталина высказался 31 процент респондентов, 7 процентов затруднились ответить на вопрос.

Против установки знаков, сообщающих о неудачах Сталина и его преступлениях, высказалось 65 процентов опрошенных. Здесь лидировала возрастная группа 25-34 года - 70 процентов. Установку таких знаков поддержали 28 процентов респондентов.

При этом за установку "нейтральных" памятных знаков, например, что Сталин жил в каком-то месте, посетил его или выступал там с речью,высказались 35 процентов опрошенных, против - 59.

Основным мотивом восхваления Сталина опрошенные назвали заботу о сохранении истории. 57 процентов выбрали ответ "это часть нашей истории, наши дети должны о ней знать". 18% респондентов указали в ответе, что Другие ответы - "благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне" (18 процентов), Сталин "сделал много хорошего для страны" (9), "поднял страну, сделал ее великой" (8). По 5 процентов считают, что "при Сталине был порядок" и что он "великий вождь, великий человек".

5 июля были опубликованы результаты всероссийского опроса об отношении к массовым репрессиям, первого совместного проекта Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и ВЦИОМа. Без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране, считает 43 процента опрошенных. При этом 49 респондентов уверены, что репрессии ничем нельзя оправдать

Однако лишь 16 процентов опрошенных считают справедливыми судебные решения по делам репрессированных, тогда как 68 процентов придерживаются противоположного мнения.

О сталинских репрессиях знают 90 процентов россиян. Однако 24 процента молодых людей в возрасте 18-24 лет сказали, что слышат о них впервые.

Более 70 процентов россиян считают необходимым как можно больше рассказывать о сталинских репрессиях молодому поколению. Тем не менее 22 процента опрошенных считают, что подобные разговоры негативно сказываются на имидже страны и должны быть сведены к минимуму.

Комментарии 31 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
20.07.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 02.07.2017
в блоге Латынина о Сталине и Украине
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Спросил ВЦИОМ у матерей

Илья Мильштейн, 24.06.2016

Просто вот так в лоб соотечественников еще вроде не спрашивали. Дескать, если завтра не трактористы с шахтерами, не ерофеевы с александровыми, худо-бедно обученные своему ремеслу, а ваши родные дети пойдут громить собирательных хохлов и умирать - вы как к этому отнесетесь?
Виталий Портников. Courtesy photo

Война и кумир

Виталий Портников, 10.04.2015

По указке сверху Дзержинского или Ленина можно только водружать на пьедесталы. А падают они сами собой - от человеческого пробуждения. И это то, чего не могут понять кремлевские правители. Люди просто оглядываются по сторонам - и решают, что нужно избавляться от грязи, лжи и крови.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

У гробовой доски

Илья Мильштейн, 28.06.2017

Вот руководители столичной Юридической академии и обнаружили, что в допотопные времена у них на видном месте висело запечатленное в мраморе сообщение о том, что здесь в 1924 году выступал Сталин. И восстановили доску. Особых протестов это событие в академии не вызвало, а глубоко личный выбор совершил только профессор Генри Резник.
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