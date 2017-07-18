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Также: Президент, Россия, Украина, Война, Политика, Европа, Мир | Персоны: Дмитрий Песков, Владимир Путин

новость Песков: "Малороссия" - личная инициатива Захарченко

18.07.2017
Дмитрий Песков. Кадр CNN
Дмитрий Песков. Кадр CNN
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Пара фраз 18.07.2017
в блоге Пришла козявка к слону

Провозглашение государства "Малороссия" - личная инициатива главы ДНР Александра Захарченко. Как передает Интерфакс, такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ", - заверил чиновник.

Он также подчеркнул: "Мы остаемся приверженными минским договоренностям".

За час с небольшим до этого заявления Песков отказывался комментировать заявление Захарченко, ссылаясь на то, что оно "подлежит осмыслению и анализу". В то же время и тогда чиновник отмечал, что Москва следует минским договоренностям.

Об образовании "Малороссии" Захарченко объявил утром во вторник. "Мы считаем, что государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению, - сказал лидер террористов. - Мы, представители регионов бывшей Украины за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться "Малороссия", так как само название Украина дискредитировало себя".

Столицей "Малороссии" будет Донецк, добавил Захарченко, а Киев станет лишь историко-культурным центром.

Также он заявил, что в "Малороссии" нужно ввести чрезвычайное положение на срок три года.

"Вице-премьер ДНР" Александр Тимофеев заявил, что минским соглашениям инициатива Захарченко не противоречит. "В Минске нет определения, как и что там должно называться, - пояснил он. - Там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ "Малороссии" и суверенитет".

Между тем "председатель народного совета ЛНР" Владимир Дегтяренко заметил, что с луганскими боевиками вопрос не согласовывался. В то же время, добавил он, в ЛНР готовы обсудить инициативу "в случае поступления предложений".

Комментарии 64 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
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Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Гроб награбленного

Николай Митрохин, 16.03.2017

Грядущая участь изъятых предприятий - смерть под автогеном. Перспектива их сотрудников - безработица. Так что острый социальный кризис в ЛДНР неминуем. Власти России и "республик" постараются его смягчить. Москве придется за дополнительные пособия и расширять штаты вооруженных формирований ЛДНР, чтобы погасить недовольство.
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