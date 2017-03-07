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Президент Владимир Путин помиловал фигурантку "шпионского" дела Оксану Севастиди, осужденную на семь лет за SMS о военной технике в городе перед войной в Грузии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего пребывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в указе президента. Документ вступает в силу через пять дней после опубликования.

"Несмотря на помилование, мы будем добиваться отмены приговора и оправдания Севастиди, так как этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя", - заявил адвокат Севастиди Евгений Смирнов.

4 марта 2016 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев приговорил гражданку России Севастиди к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Однако об ее деле стало известно только 1 декабря.

Поводом для уголовного преследования Севастиди послужили несколько SMS-сообщений, отправленных незадолго до войны с Грузией в 2008 году. Женщина написала грузинскому знакомому, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии.

Адвокат Иван Павлов взял на себя защиту осужденной. По его словам, в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией. В частности, в документе указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге. "С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, - как капля и море", - подчеркнул Павлов.

Как отметил Павлов, защищавший в суде Севастиди адвокат по соглашению Руслан Зурнаджян к своим обязанностям относился халатно. Апелляцию на приговор он подал с большим нарушением срока. Павлову пришлось подать ходатайство о восстановлении срока апелляции.

23 декабря Путин на пресс-конференции назвал "неоправданно жестким" приговор в отношении Севастиди. "На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих SMS-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и "понять суть" предъявленных Севастиди обвинений.

15 февраля Верховный суд должен был рассмотреть апелляцию Павлова на отказ Краснодарского крайсуда восстановить срок обжалования приговора Севастиди, пропущенный Зурнаджяном. Саму осужденную доставили на слушания из ИК-3 Ивановской области в Кинешме. Она содержится в СИЗО "Лефортово". Однако прокурор ходатайствовал о переносе заседания до вынесения решения в отношении Зурнаджяна. Судьи удовлетворили ходатайство.

26 января квалификационная комиссия Адвокатской палаты Краснодарского края пришла к выводу, что Зурнаджян вел защиту Севастиди с нарушением норм УПК и Кодекса профессиональной этики адвокатов. 22 февраля Совет краевой адвокатской палаты вынес адвокату предупреждение за ненадлежащую защиту Севастиди. Максимальная санкция, грозившая Зурнаджяну за эти нарушения, - лишение адвокатского статуса

6 декабря Павлов сообщил, что за 2013-2016 годы в Краснодарском крае не меньше 10 человек были осуждены по статьям 275 (государственная измена) и 276 УК (шпионаж). Это почти четверть общего числа приговоров, вынесенных за последние четыре года по "шпионским" делам во всей России. Всего же с 2010 года по статьям 275 и 276 в России были осуждены 87 человек. При этом 13 из них попали за решетку в январе - июне нынешнего года. Личности половины осужденных неизвестны.