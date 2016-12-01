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новость Длинный срок за короткое сообщение

Россиянку приговорили к семи годам за SMS об эшелоне с военной техникой
01.12.2016
Эшелон с военной техникой в Сочи. Кадр видеозаписи
Эшелон с военной техникой в Сочи. Кадр видеозаписи
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Краснодарский краевой суд приговорил гражданку России Оксану Севастиди к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Приговор ей вынес судья Владимир Кобзев еще 3 марта, однако об этом деле стало известно только сейчас, сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Поводом для уголовного преследования Севастиди послужили несколько SMS-сообщений, отправленных незадолго до войны с Грузией в 2008 году. Женщина написала грузинскому знакомому, что видела в Сочи поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии.

Адвокат Павлов взял на себя защиту осужденной и добивается освобождения Севастиди. По словам адвоката, в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией. В частности, в документе указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге.

"С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, - как капля и море", - подчеркнул Павлов.

В мае 2013 года продавщицу с сочинского рынка, гражданку Грузии Екатерину Харебаву арестовали по статье 276 российского УК (шпионаж). Как утверждалось в деле, весной 2008 года знакомый мигрантки из грузинского военного ведомства поинтересовался у нее в SMS-переписке перемещением российских военных и та ответила, что видела на железнодорожной станции эшелоны, направляющиеся в Абхазию.

14 ноября 2014 года Краснодарский крайсуд приговорил Харебаву к шести годам колонии общего режима. При этом продавщица получила срок ниже нижнего предела - санкция статьи 276 УК составляет от 10 до 20 лет колонии.

24 марта 2015-го Верховный суд оставил приговор осужденной без изменений.

7 июня спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что Харебава освобождена из заключения и прибыла в Тбилиси. Помимо нее освобождены и вернулись на родину еще двое грузинских граждан, также осужденных по "шпионским" делам. Их имена чиновник не уточнил.

Адвокат Павлов часто выступает защитником по делам о шпионаже и госизмене. Он, в частности, защищал бывшемего офицера ФСБ и экс-сотрудника отдела внешних церковных связей РПЦ Евгения Петрина и моряка Черноморского флота Сергея Минакова.

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01.12.2016

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